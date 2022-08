Angola : la dépouille de Jose Eduardo dos Santos est arrivée à Luanda

La dépouille de l'ancien président angolais Jose Eduardo dos Santos, a été rapatriée samedi à Luanda. L'ancien chef d'état, qui a gouverné le pays pendant 38 ans, est décédé le mois dernier à Barcelone, où il était suivi médicalement.

L'arrivée en Angola de la dépouille met fin à une dispute qui durait depuis le 8 juillet.

Le corps a été remis à sa veuve, Ana Paula dos Santos, après une bataille judiciaire devant les tribunaux espagnols entre deux branches de la famille.

Les aînés, à savoir Tchizé, Corean Du et Isabel dos Santos, s'opposaient à la remise du corps à la veuve et au rapatriement de la dépouille de l'ancien président avant les élections du 24 aout.

A côté de l'aéroport, quelques personnes se sont immédiatement rassemblées.

"L'Angola est un pays qui a vécu une période de grandes turbulences, et c'est un leader qui a travaillé pour la pacification du pays".

"C'est avec une grande douleur que nous perdons José Eduardo dos Santos. Nous sommes tous des "éduardistes", nos parents et nos maris étaient des FAPLA (Forces armées populaires pour la libération de l'Angola 1975-1991) et tous étaient des FAPLA, à Luanda et au nord de Luanda."

"Le peuple angolais attendait le corps parce que José Eduardo dos Santos était le président qui a donné l'indépendance, la liberté à notre pays. Donc, je suis très heureux de l'arrivée du corps de l'ancien président M. José Eduardo dos Santos."

Le cercueil a ensuite été transportée à la résidence officielle de l'ancien président à Luanda, où elle restera jusqu'aux funérailles, qui restent indéterminées. Le 28 août, jour d'anniversaire de José Eduardo dos Santos, est évoqué comme une possibilité