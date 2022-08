Une exposition nigériane célèbre la photographie internationale   -  

Une exposition de photographies a été organisée à Lagos, la capitale du Nigeria, pour marquer la Journée mondiale de la photographie, une célébration annuelle et internationale de l'art, de l'artisanat, de la science et de l'histoire de la photographie.

Intitulée Photography, Arts and Design Exhibition (PADE), cette exposition de trois jours offre une plateforme aux créateurs du monde de l'art pour présenter leurs œuvres.

« La raison principale de cet événement est de célébrer les photographes et les autres créateurs, les artistes visuels en général. » a expliqué Yemi Royal, organisateur de la journée mondiale de la photographie à Lagos.

L'exposition a également permis à certains de ces créatifs d'être encadrés par des photographes nigérians chevronnés dans le cadre de cours de maître.

"Quand vous rassemblez ces indices, vous vous dites : "Voilà où je suis, alors vous vous dites : "Je veux aller au point B". Alors comment faites-vous ? Vous trouvez le photographe le plus intéressant dont vous admirez le travail, vous regardez son portfolio et vous le comparez au vôtre. Si le vôtre ne correspond pas, cela signifie que vous devez aller vers une autre destination" a décrit Kelechi Amadi-Obi, photographe.

Certains des créateurs ont souligné l'importance d'utiliser l'art pour raconter l'histoire authentique de l'Afrique.

"Nous devons apprécier notre patrimoine culturel, nous devons apprécier d'où nous venons, nous devons raconter une histoire. Nous devons apprécier notre histoire, et nous devons avoir un sentiment d'appartenance, nos enfants de la diaspora doivent avoir un sentiment d'appartenance. Vous vous souvenez du FESTAC 77, il était riche, il a amené presque toutes les activités culturelles de toute l'Afrique et de la diaspora au Nigeria et il a été largement célébré." a expliqué Andy Ine Krabhouse Ventures.

"Ce qu'il y a d'étonnant dans l'art, c'est que, que vous soyez enfant ou adulte, c'est votre interprétation de ce que vous voyez autour de vous, de ce qu'est la vie. Que ce soit votre histoire ou que vous partagiez l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est à cela que sert l'art." a expliqué Phoebe Giffy-Broghaugh, directrice de la Children's Art Gallery.

On dit qu'une image vaut plus que mille mots. Ici, à Lagos, l'exposition de photographie, d'arts et de design (PADE) a joué son rôle dans les activités visant à marquer la Journée mondiale de la photographie de cette année. Ce jour-là, les photographes du Nigeria et du reste du monde sont encouragés à partager des photos qui documentent leur monde.

Un reportage de David Taylor, correspondant Africanews, au Nigéria