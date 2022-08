Le célèbre tiktokeur Khaby Lame obtient la nationalité italienne

"Je jure d'être fidèle à la République et d'observer la Constitution et les lois de l'État". Le célèbre tiktokeur Khaby Lame a obtenu sa nationalité italienne ce mercredi. Il était très solennel même si pour lui, il s’agissait là d’une simple formalité.

"Je suis très fier parce que je me sentais déjà italien avant, je veux dire, avant aujourd'hui. Ce n'est pas comme si avant même de signer, je ne m’étais pas déjà senti Italien, donc très peu de choses ont changé", a dit Khaby Lame.

Khaby Lame est arrivée dans la ville italienne de Chivasso près de Turin lorsqu’il avait un an, après que ses parents ont quitté le Sénégal. Aujourd’hui, il est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux et sa vie change, mais il n’oublie pas où il a grandi.

"C'est très différent, parce que j'ai toujours vécu dans des HLM, mais là-bas, même si nous n’avions rien, nous étions heureux, nous étions contents, nous nous amusions dans la cour. Même si nous n'avions rien, nous avions quand même le sourire. De toute façon, oui, c'est une autre réalité, c'est complètement un autre monde auquel je ne suis pas encore habitué, mais je m'adapte progressivement", raconte-t-il.

S’adapter progressivement est un défi pour le jeune homme de 22 ans face à son ascension aussi inattendue que fulgurante. En juin dernier, il devenait le tiktokeur le plus suivi au monde avec 114 millions d’abonnés et des vidéos atteignant plus de 200 millions de vues.