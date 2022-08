Algérie : les incendies maîtrisés, le bilan est d'au moins 38 morts

Les pompiers en Algérie ont lutté jeudi contre une vingtaine de feux de forêt liés à la sécheresse et à une chaleur intense, qui ont tout ravagé sur leur passage faisant au moins 38 morts dont des familles piégées dans un autocar.

Une carcasse de bus calcinée sur une route dans la ville algérienne d’el-Kaladans l’extrême nord. L'autocar a été pris au piège dans l’incendie qui s’est déclaré dans un parc animalier.

Au moins 12 passagers ont été brûlés. Des témoins font aussi état de corps calcinés d’enfants parmi les victimes du bus. Cette région algérienne est en proie aux incendies meurtriers. Pour la seule journée de jeudi, les pompiers algériens contre pas moins de 20 feux de forêt liés à la sécheresse et à une chaleur intense.

" Sept personnes sont mortes brûlées à l'intérieur de ce bus. La route était fermée et il n'y avait pas d'issues. Il n'y a nulle part où s'échapper, vous pouvez le voir par vous-même. Le feu a couvert toute la région. Parmi les victimes qui sont mortes à l'intérieur du bus, il y avait de jeunes enfants. Ils sont morts en se serrant les uns contre les autres", explique Mohamed, témoin du drame.

Plusieurs autres voitures ont été calcinées par les flammes. Les hôpitaux sont sur le qui-vive.

"Nous avons enregistré environ 72 cas, et ils sont tous sortis de l'hôpital. Nous avons transféré sept des cas blessés, dont trois ont été acceptés et soignés, et les quatre autres ne l’ont pas été. Il est nécessaire de les garder à l’hôpital ; les patients qui sont encore sous notre responsabilité sont au nombre de neuf.", a déclaré Butmar Ezz el-Din, agent de santé dans un hôpital d'El-Tarf.

Selon la protection civile algérienne, 24 feux sont toujours en cours dans sept préfectures. Ces dernières 24 heures 1 700 pompiers ont été mobilisés pour éteindre 118 foyers à travers 21 préfectures. Certains feux seraient d’origine criminelle, la justice dit avoir ouvert une enquête.