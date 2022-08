Kenya : appréhensions au lendemain du verdict de la présidentielle

Le Kenya s’est réveillé mardi avec un nouveau président : William Ruto, il a recueilli 50,49 % des voix lors de la présidentielle. C’est dans une ambiance chaotique que sa victoire a été annoncée lundi par la Commission électorale indépendante. Des violences ont éclaté au siège de l’organe en charge de l’organisation du scrutin.

Le président de la commission électorale a du reste déclaré avoir subi "intimidations et harcèlement".

Aussitôt annoncée, la victoire du vice-président sortant a été contestée par les partisans son principal adversaire, le vétéran Raila Ondiga crédité de plus de 48,85 % des suffrages.

Dans son premier discours, le président élu a tenté de calmer le jeu en jouant la carte de l’unité.

"Il n'y a pas de place pour la vengeance. Il n'y a pas de place pour le retour en arrière, nous sommes orientés vers l'avenir. Je suis parfaitement conscient que notre pays est à un stade où nous avons besoin de toutes les mains pour le faire avancer.", a-t-il déclaré.

A Nairobi, la nuit a été calme. Les habitants de la capitale kényane attendent plutôt du nouveau président, l’amélioration de leurs conditions de vie. Alors que leur pays fait face à une inflation galopante.

"Il y a la paix parce que même là où je me trouve en ce moment et d’où je viens, les gens sont heureux, personne ne proteste et il n'y a pas de troubles. Tout le monde est heureux et en paix après ces élections.", explique Margaret Njeri, femme d'affaires.

Son compatriote Joseph Karanja, conducteur de moto abonde dans le même sens.

"Les Kényans sont maintenant plus sages, ils ne s’affrontent pas, pourquoi je me battrais contre toi, tu es mon frère. Nous travaillons avec toutes les tribus, les Luos, les Kalenjins et beaucoup d'autres tribus. Il n'y a aucune raison de se battre et le pays doit aller de l'avant."

Mais à Kisumu, bastion du candidat malheureux de cette élection, Raila Ondinga, la tension est montée d’un cran. Des populations en colère sont descendues dans la rue brûlant des pneus. Des barricades ont aussi été érigées sur les principales artères de la localité. Des magasins ont été pillés.

Raila Ondiga a sept jours pour contester la victoire de William Ruto devant la Cour suprême. L’écart entre les deux hommes est de 2 33 000.