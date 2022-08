Est de la RDC : l'armée burundaise rejoint les militaires congolais.

Un contingent de l'armée burundaise est déployé dans l'est de la République démocratique du Congo pour traquer des groupes armés locaux et étrangers récalcitrants au processus de paix voulu par des chefs d’États de la Communauté des États d'Afrique de l'est (EAC), a annoncé dimanche l'armée congolaise.

"Depuis ce lundi 15 août 2022, le contingent des forces de défense du Burundi est entré officiellement en RDC (...) dans le cadre de la mutualisation des forces prônée par les chefs d’États de l'EAC", a annoncé à l'AFP le lieutenant Marc Elongo, porte-parole de l'armée au Sud-Kivu (est).

Le contingent constitué d'"un nombre important des militaires" est placé sous le commandement des FARDC (Forces armées de la RDC) et cantonné à actuellement dans un centre d'instruction de la région d'Uvira en RDC, a expliqué l'officier. La région d'Uvia est frontalière du Burundi.

Avec leurs homologues congolais, ces soldats ont "pour mission de traquer tous les groupes armées étrangers et locaux afin de restaurer la paix promise" dans l'est congolais, a ajouté l'officier.

Le chef des opérations militaires dans le Sud-Kivu (est), le général Ramazani Fundi, a appelé "la population au calme et à collaborer d'une manière franche avec les forces loyalistes afin de mettre un terme à cet activisme des forces irrégulières", a encore dit l'officier.

En juin, des chefs d’États membres de l'EAC avaient décidé de mettre sur pieds une force régionale, appelée à travailler avec l'armée congolaise en vue de mettre fin aux violences des groupes armés dans l'est de la RDC.

La RDC, riche en minerais et en ressources naturelles, est en proie à d'une centaine de groupes armés dans l'Est, dont la plupart sont un héritage de deux guerres régionales il y a près de trois décennies.

L'armée congolaise tue dix membres du groupe armé ADF

L'armée congolaise a annoncé lundi avoir tué dix membres du groupe armé Forces démocratiques alliées (ADF) et capturé six autres, dont deux enfants, lors d'offensives en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, selon un communiqué.

"Nos hommes ont mené des opérations dimanche dans la région de Boga et Mitego contre les ADF dans le territoire d**'Irumu**. Il y a eu contact avec l'ennemi. Nous avons neutralisé (tué) dix éléments ADF et leurs supplétifs", a déclaré le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri.

Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont aussi capturé six ADF, dont deux enfants de moins de dix ans de nationalité ougandaise et congolaise, a expliqué l'officier, précisant que cette opération a été menée exclusivement par l'armée congolaise.

Depuis fin novembre, les armées congolaise et ougandaise mènent des opérations conjointes contre les ADF dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, sans mettre fin aux massacres des civils dans ces deux provinces.

"Dimanche, nous avons découvert cinq corps de civils tués par les ADF près de la rivière Mutuweyi", a déclaré à l'AFP Vincent Telamboli, président de la jeunesse du territoire de Mambasa, qui a supervisé l'opération de recherche des corps. Généralement, les massacres des ADF sont enregistrés plutôt dans le territoire d'Irumu.

Le groupe armé ADF est présenté par l'organisation État islamique(EI) comme sa branche en Afrique centrale (ISCAP en anglais). L'EI revendique certaines attaques de ce groupe.

Les ADF sont accusés d'être responsables de massacres de milliers de civils dans l'est congolais et d'avoir commis des attentats en Ouganda.