Kenya : la condensation pour pallier la pénurie d'eau potable

Tous les jours, ces Kényanes viennent chercher de l’eau dans ce ruisseau. Un trajet d’environ 30 minutes, car dans le quartier de Nairobi où elles habitent, il n’y a pas d’eau courante.

" J'ai donné naissance à mes enfants ici et je les ai élevés ici. Depuis que j'ai emménagé ici, il n'y a pas d'eau. Nous nous demandons à quoi sert ce robinet. Nous allons chercher l'eau à la rivière. C'est l'eau que nous utilisons pour nous baigner, boire et cuisiner", explique Rosario Kisui.

Depuis trois ans, David Nyaga vit dans la capitale kényane. Il ne reçoit de l'eau chez lui qu'une fois par mois. Le reste du temps, il doit venir chercher de l’eau dans ce puits.

" Donc, ici, l'eau n'arrive qu'une fois par mois. Je dois donc avoir un plan "B", mais l'eau n'est pas potable. Je l'utilise donc uniquement pour le nettoyage, la lessive et d'autres choses - parce que les prix de l'eau gazeuse et de l'eau en bouteille sont très élevés, et je ne peux pas me le permettre."

Cette pénurie d’eau dans certains quartiers a inspiré des entrepreneurs kényans. C’est le cas de Beth Koigi, qui a cofondé Majik water en 2017, une entreprise sociale spécialisée dans les technologies de condensation.

"Cette machine, appelée générateur d'eau atmosphérique, peut produire jusqu'à 500 litres d'eau (par jour). Mais parfois, si l'humidité est supérieure à 60 % d'humidité relative, elle peut produire jusqu'à 700 litres d'eau. En fait, cette machine utilise des processus de déshumidification et condense la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère", explique Beth.

Plusieurs machines ont été installées dans tout le pays, y compris dans cette école de Kibera, ou les enfants semblent ravis.

"Avant de recevoir la machine, nous avions un problème d'hygiène à l'école. Nous avions l'habitude de laver nos toilettes une fois par semaine et la même, la même eau du même, le même récipient avec lequel nous allions chercher l'eau chez les vendeurs voisins est la même, la même eau que nos enfants avaient l'habitude de boire. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, je suis très heureux de dire que nos toilettes sont propres, la machine peut produire de l'eau que nous pouvons utiliser pour laver les toilettes. La même eau, la même eau propre que nos enfants peuvent prendre", explique Nelson Mandela Safu, enseignant à la St. Juliet Primary School.

Le coût des machines varie entre 9 000 et 12 500 dollars. Une fois installéés, l'approvisionnement en eau est gratuit.