Kenya : les risques sur la santé de la décharge de Dandora

La décharge de Dandora, est l’une des plus grandes de la capitale kényane. Ici, tous les jours, des milliers de femmes de tout âge s’activent au milieu des ordures, sans aucune protection. Elles sont à la recherche d’objets, surtout des matériaux recyclables, qu’elles pourront ensuite revendre pour nourrir leur famille. Une activité qui n’est pas sans conséquence sur leur santé.

" Nous recherchons généralement des bouteilles en plastique, des boîtes en carton, des sacs en toile, des os et de la nourriture pour les porcs. Nous le faisons sans gants de protection ni bottes en caoutchouc, si bien que nous nous coupons parfois avec du verre. On souffre vraiment", explique Mariam Makeba.

"Parfois, on peut perdre sa grossesse de manière inattendue. Mais lorsqu'on change son environnement, on peut avoir une grossesse réussie. Cependant, lorsque l'on essaie de changer d'environnement, il se peut que les possibilités de travail manquent et que les enfants aient faim - on n'a pas d'autres choix que de revenir", explique Winfred Wanjira.

En 2007, le Programme des Nations unies pour l'environnement a averti que la décharge présentait de graves risques sanitaires pour les personnes travaillant et vivant à proximité. Mais cela ne semble pas décourager ces femmes, qui pour la plupart, n’ont pas d’autres moyens de subsistance.

"J'ai généralement mes règles tous les trois mois et pourtant, je ne prends pas de contraceptifs. Cependant, à un moment donné, j'ai eu une blessure à la tête et j'ai dû changer d'environnement pendant trois mois - j'ai également eu mes règles pendant ces trois mois", explique Joyce Wangari.

Dans un rapport, l’ONU indique que la décharge de Dandora est responsable d’une pollution environnementale qui provoque des problèmes cutanés, ou encore des anomalies respiratoires. Les métaux lourds à des concentrations élevées, qui se trouvent ici, seraient à l’origine de cancers.

"Le plomb et le mercure sont des métaux lourds et la plupart du temps, les femmes qui travaillent dans les décharges inhalent et ingèrent en même temps ces métaux lourds. Cela n'affecte pas seulement la santé reproductive. La plupart de ces femmes finissent par avoir un cancer. N'oubliez pas que le mercure est l'un des principaux métaux associés au cancer. Le plomb également", explique Jacqueline Naulikha, infirmière.

Malgré le fait qu'un tribunal ait ordonné la fermeture de la décharge en juillet 2021, à cause des risques sur la santé, celle-ci continue de fonctionner.