Ukraine : un navire va acheminer des céréales vers l'Afrique

Un navire s'est approché de l'Ukraine vendredi pour prendre du blé destiné aux populations affamées d'Éthiopie. Il s'agit de la première livraison de nourriture à l'Afrique dans le cadre d'un plan négocié par l'ONU pour débloquer les céréales piégées par la guerre de la Russie contre l'Ukraine et soulager les millions de personnes au bord de la famine dans le monde.

Pendant des mois, les combats en Ukraine et le blocus russe des ports ukrainiens ont fait que les céréales produites en Ukraine, l'un des principaux greniers à blé du monde, se sont entassées dans des silos. Cela a fait grimper en flèche les prix des denrées alimentaires dans le monde et a entraîné une crise alimentaire en Afrique, au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Asie.

Ces derniers jours, plusieurs navires transportant des céréales ont quitté les ports ukrainiens dans le cadre du nouvel accord, mais la plupart des cargaisons étaient des aliments pour animaux et étaient destinées à la Turquie ou à l'Europe occidentale dans le cadre de contrats antérieurs.

Mais vendredi, le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé que la première cargaison d'aide humanitaire destinée à l'Afrique par le Programme alimentaire mondial des Nations unies serait bientôt chargée, puis partirait avec des céréales à destination de l'Éthiopie. Dans l'après-midi, MarineTraffic, un site web de suivi, a montré que le navire se dirigeait vers le sud de l'Ukraine.

Le navire, baptisé Brave Commander, devait transporter plus de 23 000 tonnes, selon le ministère ukrainien des infrastructures, soit une infime partie des 20 millions de tonnes de céréales qui languissent actuellement en Ukraine. Le navire devait accoster à Djibouti, pays de la Corne de l'Afrique.

L'Éthiopie, ainsi que la Somalie et le Kenya voisins, sont confrontés à la pire sécheresse depuis quatre décennies dans la Corne de l'Afrique. Des milliers de personnes dans la région sont mortes de faim ou de maladie cette année. Les prévisions pour les semaines à venir montrent que, pour la première fois, une cinquième saison des pluies consécutive ne se concrétisera pas. Des millions de têtes de bétail, qui constituent la base de la richesse et de la sécurité alimentaire de nombreuses familles, sont mortes.

"Des millions de ménages vont avoir du mal à faire face à ces chocs" en Éthiopie, selon une nouvelle évaluation du Réseau de systèmes d'alerte précoce contre la famine. "Les besoins d'assistance alimentaire atteignent des niveaux record, avec jusqu'à 15 millions de personnes ayant besoin d'une assistance alimentaire."

Si un seul envoi ne résoudra pas la crise, le Programme alimentaire mondial l'a tout de même salué comme une "étape importante" pour faire sortir les céréales ukrainiennes du pays vers les pays les plus touchés.