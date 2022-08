Football : réactions après le limogeage du sélectionneur du Maroc

Il venait d'aider les lions de l'Atlas à se qualifier pour la coupe du monde mais Vahid Halilhodzic quitte déjà l'équipe. La Fédération royale marocaine de football a indiqué une séparation à l'amiable mais beaucoup la mettent sur le compte de tensions entre le sélectionneur et des stars locales et internationales comme le milieu de terrain de Chelsea Hakim Ziyech.

"Cette séparation va ouvrir la porte à des joueurs dont la relation était tendue avec le sélectionneur, par exemple Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Abderrazak Hamdallah et un groupe de joueurs distingués et connus au niveau international et qui jouent dans de grands clubs, commente Idriss Abis, entraîneur au Maroc, Aujourd'hui, il est de la responsabilité des joueurs de rejoindre l'équipe nationale, et la porte leur est ouverte."

La Fédération royale marocaine de football a mis en avant une "divergence de point de vue" quant à la préparation au sujet de ce tournoi. Le sélectionneur franco bosnien est resté trois ans en poste au Maroc. Après la Côte d’Ivoire en 2010 et le Japon en 2018, c'est la troisième fois qu'il est écarté par une équipe avant une Coupe du monde. "Nous attendions cette décision depuis longtemps. Finalement, il est licencié. Nous espérons que le nouveau sélectionneur sera marocain, car il s'adapterait mieux à la mentalité d'ici et à notre façon de jouer. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de temps avant la Coupe du monde, j'espère que les choses iront bien.", indique Nadia Ait Ben Cheikh supportrice à Rabat.

Le Maroc devrait jouer son premier match au Qatar le 23 novembre contre la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018.