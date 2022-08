Des inondations détruisent plus de 2 500 maisons dans l'est du Soudan

Des inondations saisonnières meurtrières ont provoqué l'effondrement de plus de 2 500 maisons dans l'est du Soudan, a rapporté l'agence de presse nationale, laissant des milliers de personnes sans abri dans une région déjà appauvrie.

Au moins 546 autres maisons ont été partiellement détruites par des pluies torrentielles dans la province du Nil, a indiqué l'agence de presse SUNA jeudi soir.

Depuis le début de la saison des pluies en mai, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) estime que 38 000 personnes ont été touchées par les inondations dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Jusqu'à présent, les zones les plus durement touchées sont les provinces de Kassala, du Darfour Sud, du Darfour Central, du Kordofan Sud, du Nil Blanc et du Nil Fluvial.

Le nombre total de victimes à l'échelle nationale est encore indéterminé. Mercredi, la SUNA a rapporté que deux enfants ont été tués lorsque les inondations ont détruit leur maison dans la province centrale du Nil Blanc.

Plus tôt, l'OCHA a déclaré qu'au moins six autres personnes étaient mortes et qu'un nombre non confirmé de personnes avaient été blessées lorsque leurs maisons se sont effondrées ou ont été emportées par les inondations dans la province du Darfour central.

Environ 2 800 maisons ont été détruites et plus de 1 620 maisons ont été endommagées dans la même province, selon un communiqué de l'OCHA publié lundi. Le mois dernier, l'ONU a déclaré que des inondations soudaines avaient tué 12 autres personnes dans le sud du Darfour.

La saison des pluies au Soudan dure généralement jusqu'en septembre, les inondations atteignant leur paroxysme entre août et septembre. En 2021, plus de 314 000 personnes ont été affectées par les pluies et les inondations au Soudan, selon les Nations unies.