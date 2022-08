"Beast", un thriller avec Idris Elba qui se déroule en Afrique du Sud

C'était une affaire de famille pour Idris Elba à la première mondiale de son nouveau thriller "Beast" à New York.

L'acteur britannique a été rejoint à l'événement par sa fille Isan, âgée de 20 ans. Pour Idris Elba, endosser le rôle d'un père prêt à tout pour protéger ses enfants a touché une corde sensible.

"Quand j'ai lu le scénario, il y avait un père et ses deux filles et il essayait de faire les choses bien pour elles. Ça m'a vraiment touché. Je me suis dit : "Ok, j'ai besoin de jouer ce rôle", a-t-il déclaré. "Cela m'a vraiment touché en tant que parent" a-déclaré l'acteur de 49 ans.

Dans "Beast", Elba joue un mari récemment veuf qui retourne en Afrique du Sud, où il a rencontré sa femme, pour un voyage avec leurs filles.

Mais ce qui commence comme une visite tranquille dans une réserve animalière se transforme en cauchemar lorsqu'ils se retrouvent chassés par un lion hors de contrôle.

L'acteur sud-africain Sharlto Copley joue le rôle de Martin, le directeur de la réserve.

"Ayant grandi en Afrique du Sud, j'ai certainement eu affaire à beaucoup plus d'animaux sauvages que le reste du casting. Les deux filles, je les ai toujours taquinées parce qu'elles étaient vraiment nerveuses, même face aux plus petits insectes", dit-il en riant.

"Ça a vraiment fonctionné pour le rôle, car c'était un peu comme si j'étais l'oncle Martin. Je suis l'oncle qui enseigne l'Afrique à ces filles. Donc, vous savez, à la caméra, je leur parle des lions, et hors caméra, je leur dis : Voici un insecte, Leah, il est mort. Tu peux le toucher. Elle me dit : Oh, mon Dieu, non, je ne peux pas".

Malgré les bestioles, Iyana Halley et Leah Sava Jeffries, qui jouent les filles d'Elba, se sont éclatées en tournant le film.

"Filmer en Afrique du Sud et être avec M. Elba et être avec ma sœur Iyana. C'était déjà assez pour ça. J'ai adoré le tourner", a déclaré Save Jeffries.

"Je veux dire, nous jouions la comédie et, genre, nous nous assurions que tout était authentique, mais nous nous amusions à chaque fois que nous tournions, en faisant des blagues dans la voiture, en rappant, en dansant. On s'est éclaté pendant trois mois, c'était le meilleur moment de notre vie", ajoute Halley.

Réalisé par Baltasar Kormákur ("Everest"), "Beast" sort dans les cinémas américains le 19 août.