Présidentielle au Kenya : les électeurs retiennent leur souffle

Après le calme de l'élection présidentielle, place a l'attente des résultats pour les Kényans. Les premières projections des médias locaux suggèrent une course serrée pour la présidence entre le vétéran Raila Odinga et le vice-président sortant William Ruto.

Les résultats préliminaires diffusés par la télévision kenyane suggèrent une course serrée pour la présidence entre le vice-président William Ruto et Raila Odinga, le leader vétéran de l'opposition désormais soutenu par le parti au pouvoir.

Les deux hommes ont promis de maintenir le calme après le scrutin de mardi, mais le souvenir des violences électorales passées reste frais pour de nombreux Kenyans, qui ont exhorté les partis politiques à accepter les résultats.

La pression s'accentuant sur la Commission électorale et des frontières indépendante (IEBC), qui doit déclarer les résultats avant le 16 août, les fonctionnaires ont travaillé toute la nuit pour compter les votes et dissiper les craintes de fraude, sous le regard des observateurs.

À 10h00 (07h00 GMT) mercredi, le centre national de décompte avait reçu près de 95 % des formulaires de résultats présidentiels transmis par des milliers de bureaux de vote.

"Nous demandons aux Kenyans de faire preuve de patience alors que nous entreprenons cet exercice rigoureux et que nous nous efforçons de le terminer le plus rapidement possible", a déclaré le président de l'IEBC, Wafula Chebukati, lors d'une conférence de presse tenue tard dans la nuit.

Certains Kényans ont dit qu'ils voulaient simplement que le cycle électoral prenne fin afin de pouvoir se concentrer sur la mise à disposition de nourriture sur la table dans un pays frappé par une inflation galopante et une crise du chômage.

"L'élection a été faite hier, je ne suis pas intéressée à perdre plus de temps là-dessus", a déclaré Célestine Muoki, une informaticienne de 28 ans. "Passons à autre chose", a-t-elle ajouté, faisant écho à l'épuisement ressenti par beaucoup au Kenya.

Le calme et la paix

Si ni Ruto ni Odinga ne remporte plus de 50 % des voix, le Kenya organisera un second tour pour la première fois de son histoire.

La sécurité est renforcée dans tout le pays, afin d'éviter que ne se reproduisent les violences post-électorales qui ont frappé le Kenya par le passé, et les écoles ont reçu l'ordre de rester fermées jusqu'à lundi.

"Nous ne sommes pas impatients, nous sommes très calmes. Pour la première fois au Kenya, nous vivons une atmosphère différente sur le plan politique" a déclaré Benson Juma, travailleur social.

"En raison des deux candidats principaux, il pourrait y avoir un peu tensions ici et là, mais le gouvernement est bien préparé, je peux voir que le personnel de sécurité est presque partout. Je ne vois pas de tension" a-t-il ajouté.

Le scrutin de 2007 a été suivi d'affrontements ethniques à caractère politique qui ont fait plus de 1 100 morts, tandis que la contestation par Odinga du résultat des élections de 2017 a donné lieu à une réponse policière musclée qui a fait des dizaines de morts.