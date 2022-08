L'inquiétante progression du groupe Etat islamique en Afrique

La menace du groupe extrémiste État islamique s'accroît de jour en jour en Afrique et le continent pourrait être "l'avenir du califat", a averti mardi un expert africain en sécurité devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

Martin Ewi a déclaré que l'État islamique "a étendu son influence au-delà de toute mesure" en Afrique, avec au moins 20 pays directement touchés par l'activité du groupe extrémiste et plus de 20 autres "utilisés pour la logistique et pour mobiliser des fonds et d'autres ressources."

"Ce sont maintenant des plaques tournantes régionales, qui sont devenues des couloirs d'instabilité en Afrique", a déclaré M. Ewi, qui coordonne un projet sur le crime organisé transnational à l'Institut d'études de sécurité de Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud, et qui était auparavant chargé du programme de lutte contre le terrorisme de la Commission de l'Union africaine.

Il a déclaré que le bassin du lac Tchad - qui borde le Tchad, le Nigeria, le Niger et le Cameroun - est la principale zone d'opération du groupe extrémiste, que certaines régions du Sahel sont désormais "ingouvernables" et que la Somalie reste le "point chaud" de l'EI dans la Corne de l'Afrique.

Une récente tentative de prise de contrôle ou de déstabilisation de l'Ouganda a échoué, mais M. Ewi a déclaré qu'un groupe affilié à l'EI, les Forces démocratiques alliées, "reste une menace sérieuse." En outre, a-t-il ajouté, l'État islamique d'Afrique centrale a fait de certaines régions du Congo et du Mozambique des "abattoirs humains".

L'État islamique, également connu sous son acronyme arabe Daesh, a envahi de grandes parties de la Syrie et de l'Irak en 2014 et a établi un soi-disant califat islamique dans la région qu'il contrôlait sur un tiers des deux pays, brutalisant la population pendant des années. Le groupe a été officiellement déclaré vaincu en Irak en 2017 après une bataille sanglante de trois ans qui a fait des dizaines de milliers de morts et laissé des villes en ruines, mais ses cellules dormantes continuent de lancer des attaques dans différentes parties des deux pays.

Ewi a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur le dernier rapport du secrétaire général Antonio Guterres sur la menace posée par l'État islamique qu'après que les extrémistes ont établi le califat en Syrie et en Irak, une coalition internationale s'est réunie et a monté une campagne militaire pour vaincre IS.

Le terrorisme a été repoussé vers le sud de l'Afrique, a-t-il dit, "mais aucune coalition similaire n'a été mise sur pied pour vaincre Daesh en Afrique, ce qui signifie que le continent a dû supporter les conséquences de ceux qui fuient la Syrie et trouvent des refuges sur le continent."

L'analyste a également souligné plusieurs autres facteurs qui ont permis à Daesh de "connaître un tel succès en Afrique". Notamment, la présence de ressources naturelles qui permettent à des groupes comme Daesh de se financer, la pauvreté et l'absence de volonté politique de traiter la question palestinienne qui sont la principale source de "radicalisation" pour de nombreux jeunes africains et la capacité de Daesh à travailler avec d'autres groupes terroristes et criminels sur le continent.

Il a également cité l'absence de nouvelles initiatives en Afrique pour lutter contre le terrorisme et "l'approche de l'autruche" de nombreux pays qui ont ignoré les alertes précoces de menaces terroristes.

"La communauté internationale est alors appelée à l'aide au moment où la menace est devenue incontrôlable", a déclaré Ewi. "Nous voyons ce phénomène se dérouler au Bénin et au Togo, qui sont les derniers pays côtiers d'Afrique à subir des attaques concentrées de Daesh et d'autres groupes terroristes."

Il a ajouté que ce même phénomène a été observé précédemment au Mozambique lorsque le terrorisme a éclaté, ainsi qu'au Nigeria, au Cameroun et dans de nombreux autres pays "où la menace a été mal diagnostiquée et où les réponses ont également été inappropriées."

Pour vaincre Daesh en Afrique, a déclaré M. Ewi, "la stratégie doit transcender le groupe et inclure ses alliances avec Al-Qaïda et d'autres groupes criminels, notamment des bandits, des bergers, des gangs et divers groupes de criminalité organisée."

Il a exhorté le Conseil de sécurité à mobiliser des équipements et des fonds pour soutenir les nombreuses opérations de soutien à la paix en cours dans différentes régions et à veiller à ce que les sanctions prises à l'encontre des groupes et des individus soient appliquées.

Le chef de la lutte contre le terrorisme de l'ONU, Vladimir Voronkov, a également averti le Conseil de sécurité que la menace de Daesh n'a cessé de croître depuis le début de la pandémie de COVID-19, début 2020.

Voronkov a déclaré que la frontière entre l'Irak et la Syrie "reste très vulnérable, avec jusqu'à 10 000 combattants de l'EI qui, selon les estimations, opèrent dans la zone."