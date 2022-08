Les enjeux de l'élection présidentielle au Kenya

Michael Oduor, journaliste pour Africanews répond aux questions d'Helena Humphrey concernant les élections présidentielles au Kenya. Les premières projections des médias locaux suggèrent une course serrée pour la présidence entre les deux principaux candidats : le vice-président William Ruto et l'ancien Premier ministre Raila Odinga.

Helena Humphrey : "Comment s'est déroulé le scrutin de mardi ?"

Michael Oduor : "Le vote s'est bien passé. Je peux dire qu'il n'y a pas eu de rapports de violence ou de tensions, vous savez. Mais bien sûr, oui, nous avons eu quelques files d'attente dans la matinée, mais cela ne s'est pas traduit comme le résultat global en termes de participation des électeurs. Apparemment, selon certains rapports préliminaires des médias locaux, quand vous regardez cela, vous trouvez que le taux de participation était de 64, presque 65%, ce qui est assez faible. Mais en dehors de cela, nous devons prendre en considération que c'est peut-être parce que dans certaines régions, nous avons eu un taux de participation très faible, mais dans les régions d'où provenaient les principaux candidats, nous avons eu un pourcentage assez élevé en termes de participation."

"Par exemple, dans la vallée du Rift, qui se trouve dans la partie centrale du Kenya, le taux de participation a atteint près de 80 %. Puis, dans la partie occidentale du Kenya, où nous avons également un autre candidat majeur ou principal. Nous avons également eu un taux de participation de plus de 80 %. Mais en général, au Kenya, nous pouvons voir que le taux de participation n'a pas été très satisfaisant et c'est à peu près l'histoire ici. Et nous attendons maintenant d'en savoir plus."

Helena Humphrey : "Je sais qu'il est encore tôt, mais avons-nous des indications à ce stade sur la façon dont les choses pourraient évoluer ?"

Michael Oduor : "Eh bien, je viens de suivre une conférence de presse de la Commission électorale indépendante, la CEI, qui est la commission qui gère cette élection. Elle ne publiera pas de données ou de résultats pour le moment, mais elle attend la réception des formulaires physiques de chaque bureau de vote. Et il y en a environ 34 qui sont directement remplis par les présidents dans chaque bureau de vote. Donc, ils attendent que ces formulaires arrivent physiquement. Mais en attendant, nous avons d'autres formulaires qui, les mêmes formulaires, ont été téléchargés dans le système et les journalistes peuvent y accéder et donc voir certains résultats préliminaires. Mais ce n'est pas officiel. Lors d'une récente conférence de presse , la commission a déclaré, bien sûr, qu'elle doit attendre que ces formulaires arrivent physiquement afin qu'ils soient authentifiés et certifiés, puis elle publiera les résultats. Mais jusqu'à présent, si vous regardez les médias locaux et ce qu'ils ont fait comme décompte ici et là, cela montre actuellement que Raila Odinga est un peu en avance, avec une très petite marge, mais encore une fois, cela change constamment. Mais jusqu'à présent, la course est toujours serrée."

Helena Humphrey : "Brièvement, si vous le voulez bien, Michael, quelles ont été, selon vous, les questions les plus importantes de cette élection pour les Kenyans ?"

Michael Oduor : "Fondamentalement, nous avons eu de très nombreux défis au Kenya. Par exemple, le chômage des jeunes, qui a atteint un niveau record au cours des cinq dernières années et s’élève à plus de 30 % à l’heure actuelle. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'inflation. Bien qu'il s'agisse plutôt d'une crise mondiale, de nombreux pays connaissent actuellement une inflation. Mais au Kenya, nous avons eu un problème très spécifique : avant même l'inflation ou avant la guerre en Ukraine, les prix des biens étaient déjà élevés, ils montaient en flèche chaque jour. Et donc, avec la guerre en Ukraine, les prix des denrées ont encore augmenté. Ce sont là quelques-unes des choses qui affectent les électeurs dans leur décision d'aller voter ou de choisir un candidat, et bien sûr il y a d'autres questions ; oui."