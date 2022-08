Un "deux poids, deux mesures" de l'UE sur le charbon en Afrique ?

De nombreux pays européens se sont tournés vers l'Afrique du Sud pour importer du charbon afin de réduire l'impact des sanctions contre la Russie sur leur approvisionnement énergétique.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, les pays européens ont importé plus de 3,24 millions de tonnes de charbon d'Afrique du Sud, soit une augmentation de plus de 40 % par rapport au total de 2021.

Selon David Monyae, directeur du Centre d'études Afrique-Chine de l'Université de Johannesburg, cette situation met en évidence le "deux poids, deux-mesures" pratiqué par les pays les plus développés, concernant la question climatique :

_"Pourquoi faire ce deux poids deux mesures en exigeant que l'Afrique du Sud réduise l'utilisation du charbon en Afrique ? Je pense donc que nous allons voir de plus en plus de choses de ce genre à l'avenir, Des pays développés qui exigent que des pays moins développés introduisent l'utilisation du charbon tout en luttant contre la même chose dans leur propre pays._Les pays développés devraient vraiment cesser de faire ce deux poids, deux mesures, en disant une chose et en faisant le contraire chez eux."

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique , les pays européens ont fréquemment fait pression sur les pays africains et imposé des "tarifs carbone" élevés sur les produits d'exportation , entravant ainsi leur développement économique.