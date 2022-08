L'espérance de vie progresse rapidement en Afrique

En Afrique, l’espérance de vie enregistre un bond spectaculaire de 10 Ans depuis l'an 2000

L’espérance de vie affiche des résultats encourageants. Elle a augmenté d’une moyenne de dix ans entre 2000 et 2019 sur le continent si l'on se base sur les conclusions du rapport de l'OMS intitulé "suivi de la couverture sanitaire universelle dans la région africaine". Un document publié récemment.

Le chiffre est passé à 56 ans en 2019 alors qu'il s'établissait à 46 ans en 2000. Il s'agit de la plus importante progression comparée aux autres régions du monde. L ’espérance de vie sur le plan mondial n’a augmenté que de cinq ans au cours de la même période. Un bémol néanmoins, ce chiffre reste encore inférieur à la moyenne mondiale établie à 64 ans.

Plusieurs explications à cela. Tout d'abord, le continent enregistre une nette amélioration de la prestation des services de santé essentiels. Ainsi, les progrès sont réels en matière de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, ainsi qu'au niveau des avancées dans la lutte contre les maladies infectieuses. Dans l’ensemble, la couverture des services de santé essentiels s’est améliorée pour atteindre 46 % en 2019, contre 24 % en 2000.

Ces progrès sanitaires pourraient se poursuivre, notamment en vertu de politiques de santé déployées sur certaines zones. Ainsi, en Afrique centrale, la République du Congo - Congo Brazzaville - a lancé une vaste campagne de vaccination préventive de masse. Objectif : vacciner plus de 93 % de sa population contre la fièvre jaune. La campagne a débuté au mois d'Août. Elle concerne plus de 4 millions de personnes dans 11 des 12 départements du pays, comme l’indique l’Alliance globale pour le vaccin (Gavi). Pour cette opération, plus de 13 800 professionnels de santé seront mobilisés par le gouvernement congolais, dans une campagne de sept jours. La campagne est appuyée notamment par la Gavi, l’UNICEF, et l’OMS.

Une nouvelle alliance mondiale pour lutter contre le VIH chez les enfants

À l’échelle mondiale, seulement 52 % des enfants vivant avec le VIH bénéficient du traitement salvateur disponible, contre 76 % pour les adultes. L’ONUSIDA, l’UNICEF et l’OMS lancent donc une nouvelle Alliance mondiale pour lutter contre le VIH SIDA chez les enfants, en vue d’éradiquer le virus dans cette couche démographique d’ici 2030. L’annonce a été faite à la faveur de la Conférence internationale sur le sida, à Montréal au Canada. Dans un communiqué émis le 2 août 2022, l’OMS indique les participations de cette nouvelle alliance : des institutions des Nations Unies, des acteurs de la société civile, notamment le Global Network of People Living with HIV, les gouvernements nationaux des pays les plus touchés, ainsi que des partenaires internationaux, comme le PEPFAR et le Fonds mondial. En tout 12 pays ont rejoint l’alliance au cours de la première phase : l’Afrique du Sud, l’Angola, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Mozambique, le Nigéria, l’Ouganda, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. « Les grandes disparités de couverture du traitement qui existent entre les enfants et les adultes sont scandaleuses », a déclaré Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA. « Cette alliance nous permettra de traduire notre indignation en une action concrète. En associant de nouveaux médicaments améliorés, un engagement politique renouvelé et l’activisme déterminé des communautés, nous pourrons être la génération qui mettra fin au sida chez les enfants. Cette victoire est possible, mais seulement dans l’unité. » Sur le continent africain, le lancement politique de l’Alliance devrait se faire au Nigéria, à l’occasion d’une réunion ministérielle qui se tiendra en octobre 2022.

72eme session du comité régional Afrique de l’OMS, à Lomé

La 72eme session du comité régional Afrique de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) se tiendra du 22 au 26 août prochain à Lomé, capitale du Togo. Ces sessions devraient s'articuler autour des questions de la Stratégie régionale pour lutter contre les maladies non transmissibles graves dans les établissements de santé de premier niveau. Mais également le renforcement de la mise en œuvre du plan d’action global pour la santé mentale. L'aspect financier sera également abordé avec la Protection contre les risques financiers en vue d’une couverture sanitaire universelle dans la Région africaine de l’OMS. On y parlera de la lutte intégrée, l’élimination et l’éradication des maladies tropicales et à vecteur dans la Région africaine 2022-2030, ou encore le renforcement de l’agence onusienne, pour un soutien plus efficace et efficient apporté aux pays africains.