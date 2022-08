Kenya : début du dépouillement après une journée électorale chargée

Pour les agents de la commission électorale kényane, c’est un grand travail qui commence. Les 46 000 bureaux de vote du pays ont fermé, place désormais au dépouillement.

Au total, 22,1 millions d'électeurs devaient voter six fois (pour élire leur président, mais aussi leurs députés et élus locaux). La Commission électorale a annoncé que 56,1 % des électeurs avaient voté à 16H00 locales. De rares incidents ont été signalés à travers le pays, où environ 150.000 officiers de sécurité ont été déployés. Mais globalement, cette journée électorale s’est déroulée dans le calme.

Pour la présidentielle, le duel s'annonce serré entre les deux principaux candidats, Raila Odinga, 77 ans, vétéran de l'opposition désormais soutenu par le pouvoir, et William Ruto, 55 ans, l’actuel vice-président. Si aucun des deux adversaires n'obtient plus de 50 % des voix, le Kenya connaîtra pour la toute première fois un second tour dans une élection présidentielle.

La Commission électorale, soumise à une pression extrême, car largement critiquée lors des élections en 2017, a jusqu'au 16 août pour annoncer les résultats.