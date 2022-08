Somalie : le gouvernement approuvé, les shebabs intensifient la pression

En Somalie, une victoire politique une fois de plus entachée par le terrorisme. Ce dimanche 7 août, alors que le Parlement venait de valider la composition du gouvernement, des tirs d'obus de mortier ont frappé les environs du Palais présidentiel dans la capitale Mogadiscio.

Une majorité de députés ont élu ce cabinet, soit 229 tandis que sept l'ont rejeté et un député s'est abstenu. Au sein de ce nouveau gouvernement figure un ancien responsable d'Al-Shabab, Muktar Robow. Le mouvement terroriste islamiste est fortement implanté dans le pays.

L'audacieuse décision a été portée par le Premier ministre Hamza Abdi Barre qui avait annoncé vouloir former un cabinet inclusif "Je remercie Allah. Et je suis très heureux que les députés aient approuvé à l'unanimité mon gouvernement et son programme à exécuter, si Allah le veut.", a réagi Hamza Abdi Barre, juste après l'adoption de son gouvernement.

Pour le moment enregistré, les autorités ont déclaré n'avoir enregistré aucune victime suite à l'attaque de dimanche. Si elle n'a pas encore été revendiquée, les soupçons portent sur le mouvement Al-Shabab qui a depuis le début du processus électoral somalien en avril dernier, intensifié ses attaques.