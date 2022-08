Nigeria : le British Museum accepte de restituer des bronzes du Bénin

Un musée londonien a accepté dimanche de restituer une collection de bronzes du Bénin, pillée à la fin du XIXe siècle dans ce qui est aujourd'hui le Nigeria, alors que les institutions culturelles britanniques subissent des pressions pour rapatrier les objets acquis pendant l'ère coloniale.

Le Horniman Museum and Gardens, situé dans le sud-est de Londres, a déclaré qu'il allait transférer une collection de 72 objets au gouvernement nigérian. Cette décision intervient après que la Commission nationale des musées et des monuments du Nigeria a officiellement demandé le retour des objets au début de l'année et après une consultation avec des membres de la communauté, des artistes et des écoliers au Nigeria et au Royaume-Uni.

"Les preuves sont très claires que ces objets ont été acquis par la force, et la consultation externe a soutenu notre opinion selon laquelle il est à la fois moral et approprié de rendre leur propriété au Nigeria", a déclaré Eve Salomon, présidente du conseil d'administration du musée, dans un communiqué. "Le musée Horniman est heureux de pouvoir franchir cette étape et nous sommes impatients de travailler avec le NCMM pour assurer la conservation à long terme de ces précieux objets".

La collection du Horniman ne représente qu'une petite partie des 3 000 à 5 000 artefacts pris au Royaume du Bénin en 1897, lorsque les soldats britanniques ont attaqué et occupé la ville de Bénin, alors que la Grande-Bretagne étendait son influence politique et commerciale en Afrique de l'Ouest. Le British Museum détient à lui seul plus de 900 objets provenant du Bénin, et les National Museums Scotland en possèdent 74 autres. D'autres ont été distribués à des musées du monde entier.

Les artefacts comprennent des plaques, des figures animales et humaines et des articles d'apparat royal fabriqués en laiton et en bronze par des artistes travaillant pour la cour royale du Bénin. Le terme général de bronzes du Bénin s'applique parfois à des objets en ivoire, corail, bois et autres matériaux, ainsi qu'à des sculptures en métal.

Des pays comme le Nigeria, l'Égypte et la Grèce, ainsi que des peuples indigènes d'Amérique du Nord et d'Australie, exigent de plus en plus le retour d'objets et de restes humains dans le cadre d'une réévaluation mondiale du colonialisme et de l'exploitation des populations locales.

Le Nigeria et l'Allemagne ont récemment signé un accord pour le retour de centaines de bronzes du Bénin. Cet accord fait suite à la décision du président français Emmanuel Macron, l'année dernière, de céder 26 pièces connues sous le nom de "Trésors d'Abomey", des œuvres d'art inestimables du royaume du Dahomey du XIXe siècle, situé dans l'actuel Bénin. Cependant, les institutions britanniques ont été plus lentes à réagir.

Le ministère fédéral de l'Information et de la Culture du Nigeria a officiellement demandé au British Museum de lui restituer ses bronzes du Bénin en octobre de l'année dernière. Le musée a déclaré dimanche qu'il travaillait avec un certain nombre de partenaires au Nigeria et qu'il s'engageait à mener une "enquête approfondie et ouverte" sur l'histoire des artefacts du Bénin et le pillage de la ville de Bénin.

"Le musée est engagé dans un engagement actif avec les institutions nigérianes concernant les bronzes du Bénin, y compris la poursuite et le soutien de nouvelles initiatives développées en collaboration avec des partenaires et collègues nigérians", indique le British Museum sur son site internet.

Le Horniman Museum puise également ses racines dans l'âge de l'Empire. Il a ouvert en 1890, lorsque le marchand de thé Frederick Horniman a ouvert sa collection d'objets du monde entier au public.

Au milieu du mouvement Black Lives Matter, le musée s'est lancé dans un "programme de réinitialisation", qui vise à "traiter les problèmes de racisme et de discrimination qui existent depuis longtemps dans notre histoire et nos collections, et la détermination de nous mettre sur une voie plus durable pour l'avenir".

Le site web du musée reconnaît que l'implication de Frederick Horniman dans le commerce du thé chinois lui a permis de bénéficier de prix bas dus à la vente d'opium par la Grande-Bretagne en Chine et à l'utilisation d'une main-d'œuvre mal rémunérée et parfois forcée. Le Horniman reconnaît également qu'il détient des objets "obtenus par la violence coloniale".

Il s'agit notamment de la collection de bronzes du Bénin, qui comprend 12 plaques en laiton, ainsi qu'un retable de coq en laiton, des objets cérémoniels en ivoire et en laiton, des cloches en laiton et une clé du palais du roi. Les bronzes sont actuellement exposés avec des informations reconnaissant leur déplacement forcé de Benin City et leur statut contesté.

"Nous reconnaissons que nous ne sommes qu'au début d'un parcours pour être plus inclusifs dans nos histoires et nos pratiques, et il y a beaucoup plus à faire", déclare le musée sur son site web. "Cela inclut de revoir l'avenir des collections qui ont été prises par la force ou lors de transactions inégales."