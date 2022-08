Soudan : les pyramides au cœur de la nouvelle stratégie touristique

Connu dans le monde entier comme un lieu de conflit, le Soudan possède des attractions uniques et spectaculaire, de la confluence du Nil bleu et du Nil blanc aux temples et pyramides antiques. Un vaste potentiel que le pays veut désormais exploiter.

Bien que les pyramides soient l'une des principales attractions touristiques, l'industrie locale a été dévastée par une série de sanctions économiques imposées tout au long de la guerre civile du pays et du conflit au Darfour.

"Nous avons un plan stratégique sur 5 ans dans lequel nous essayons de développer toutes nos destinations touristiques à un niveau élevé avec de très bonnes installations" Dr. Babiker Mohammed, Ministère du tourisme.

"Nous travaillons très dur pour promouvoir le Soudan dans les foires internationales. Mais beaucoup de gens connaissent le Soudan comme un lieu de conflit, notamment avec la question du Darfour. Mais si nous regardons attentivement le Soudan, il fait plus d'un million de kilomètres carrés et les lieux touristiques sont à des milliers de kilomètres du lieu du conflit" a ajouté le ministre.

Le Soudan apparaît comme un désert. Pourtant, cette terre est véritablement énigmatique. À demi enterrés sous les sables se trouvent les vestiges d'une extraordinaire série de civilisations, dont trois fois le nombre de pyramides d'Égypte. De quoi susciter l’intérêt des touristes.

_"Je pense que c'est agréable de venir visiter ces endroits plus éloignés, je suppose, des touristes, c'est évidemment une expérience différente de celle du monde occidental où vous auriez des foules de touristes" précise _Charlotte Nugent, professeur à l'école américaine de Khartoum.

Les pyramides de Méroé, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont plus petites que leurs cousines égyptiennes. Elles sont considérées comme des pyramides nubiennes, avec des bases étroites et des angles raides sur les côtés. La plus ancienne datant probablement des débuts du royaume de Méroé vers le IIIe siècle avant J.-C., se situe près du Nil, plus à l'ouest du site principal.