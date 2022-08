Élections au Kenya : Raila Odinga prêt pour une cinquième tentative

Les campagnes au Kenya ont atteint leur point culminant samedi, marquant la fin des élections présidentielles très attendues dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le candidat Raila Odinga, vétéran de l'opposition, a promis à ses partisans de lutter contre la corruption en appelant les électeurs à se rendre aux urnes mardi.

"Nous nous présentons pour construire un Kenya d'espoir et d'opportunités, un Kenya qui n'est pas composé de 45 tribus individuelles, mais d'une grande tribu kenyane. L'élection est dans trois jours à peine. Prenez vos dispositions pour voter le 9. Votons tôt, gagnons tôt. J'ai besoin du vote de chacun d'entre vous. Écoutez- moi maintenant, choisissez vous-même votre président" a déclaré Raila Odinga au stade Kasarani de Nairobi.

Soutenu par son ancien rival le président **Uhuru Kenyatta,**Raila Odinga qui se présente pour la cinquième fois à la présidentielle, a promis de serrer la main de ses "adversaires ", qu'il gagne ou qu'il perde.

"Pour le bien du Kenya, je vais serrer la main de mes rivaux et je subierait les conséquences politique s'il le faut. Je leur serrerai la main si je gagne, et je leur serrerai la main si je ne gagne pas. Et je le ferai parce que mon amour pour le Kenya est au delà de mon amour pour Raila Amolo Odinga" a-t-il ajouté.

Raila Odinga, âgé de 77 ans, célèbre pour avoir été emprisonné alors qu'il luttait pour une démocratie multipartite il y a plusieurs décennies, a promis des aides financières aux plus pauvres du Kenya et des soins de santé plus accessibles pour tous. Dans son dernier discours de campagne, il a déclaré que s'il était élu, son gouvernement commencerait, dans ses 100 premiers jours, à verser 6 000 shillings (50 dollars) aux familles vivant sous le seuil de pauvreté.

Proclamation des résultats

Les résultats officiels seront annoncés dans la semaine suivant le scrutin. Pour gagner, un candidat doit obtenir plus de la moitié des voix et au moins 25 % des voix dans plus de la moitié des 47 comtés du Kenya. L'absence de vainqueur direct signifie un second tour de scrutin dans les 30 jours.

La précédente élection présidentielle de 2017 est entrée dans l'histoire lorsqu'une haute cour a annulé les résultats et ordonné un nouveau vote, une première en Afrique. Si les tribunaux appellent à nouveau à un nouveau vote, une telle élection aurait lieu dans les 60 jours suivant la décision. Les candidats ou d'autres personnes ont une semaine après la proclamation des résultats pour déposer une requête auprès de la cour, qui a deux semaines pour se prononcer.

"Je veux que vous sachiez que nous, en tant que pays, sommes à un point d'inflexion", a affirmé Odinga à la foule qui écoutait son discours de campagne samedi, en ajoutant "s_oit quelque chose de très bien va se produire, soit quelque chose de terrible va se produire_".