Présidentielle au Kenya : les plus démunis dans le viseur des candidats

Au Kenya, les deux principaux candidats à la présidentielle, William Ruto et Raila Odinga sont sur le front pour séduire les 22 millions d'électeurs appelés aux urnes dans moins d'une semaine. William Ruto s'est par illustré par le slogan "Nation débrouillarde" ("Hustler nation") se tournant vers les plus précaires, comme les vendeurs de rue en mettant en avant son passé de vendeur de poulets.

"Nous soutenons Ruto pour une seule raison. Nous devons tenir la promesse que nous avons faite de le faire devenir président après avoir soutenu Uhuru Kenyatta. Nous les motards sommes des battants et nous restons unis.", indique Cedrik Mulamu, futur électeur de William Ruto. La stratégie, de l'actuel vice-président est de se distancier de ses opposants politiques, Raila Odinga et celui qui le soutient, le président Uhuru Kenyatta, tous deux issus de milieux aisés, en promettant d'élever tous les kényans issus des tranches populaires.

Si l'analyste politique, Herman Manyora doute de la clarté de ses discours en indiquant qu'il "_défend peut être quelque chose mais elle n'est pas connue du grand public",ce professeur à l'université de Nairobi indique que son programme économique est limpide,"_Il dit qu'il veut apporter une révolution économique. Cette révolution économique est une tentative d'intégrer les petites gens au bas de la pyramide qu'il appelle les débrouillards. Donc, en un mot, Ruto semble défendre le bien-être, les intérêts des gens tout en bas de l'échelle".

Face à lui, Raila Odinga, a en sa faveur le soutien du président Uhuru Kenyatta. Mais il en est à sa cinquième tentative d'accéder à la présidence. Au cours de ses déplacements il a aussi promis de distribuer l'argent aux plus démunis. Et ils sont nombreux, selon la banque mondiale plus de 30% de la population kényane vivait avec moins d'1,90 par jour en 2021. "Raila Odinga veut lutter pour les droits humains, pour la démocratie, la bonne gouvernance, et en tant que social-démocrate, je pense qu'il veut travailler pour le bien-être général du public.", soutient Herman Manyora.

Le dernier sondage autorisé avant le scrutin du 9 août donne une avance à Raila Odinga, soutenu avec plus de 49% des voix, contre 42% pour le vice-président William Ruto.