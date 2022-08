Forum sur le climat : lancement des discussions en amont de la COP27

Des tables rondes régionales sur le changement et l’adaptation climatique ont été lancées ce mardi à Addis-Abeba, en Éthiopie. Elles doivent durer trois jours et sont destinées à plancher sur des solutions économiques et financières pour pallier les dommages des catastrophes liées au climat qui impactent le continent africain.

Ces discussions s'inscrivent dans un contexte post pandémique et en amont de la Conférence de Charm el-Cheikh sur les changements climatiques. La COP27 se tiendra du 7 au 18 novembre 2022.

"La COP d'Afrique n'est pas seulement une COP où nous nous rencontrons et parlons, elle doit être un club qui tient ses promesses. Nous considérons que cette COP est vraiment le signal d'alarme, le réveil de l'après-Covid. Malheureusement nous n'en sommes pas là, alors que nous allons tous nous retrouver dans un contexte économique différent", a précisé Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA).

Le continent tout entier est invité à mobiliser ses propres ressources internes, à l’heure où l’Afrique est particulièrement exposée aux conséquences de la guerre en Ukraine, alimentaires et socio-économiques.

"Nous avons du gaz, près de nos frontières nord-ouest et un peu à l’est. Il y a aussi des terres fertiles au sud de notre continent. Nous pourrions commencer à discuter de la manière dont nous pouvons nous assurer que l'Egypte crée peut-être six millions d'emplois en achetant du blé en Afrique australe plutôt que de l’importer de l'extérieur du continent. Nous pouvons également exporter, bien sûr, mais ce dernier point engendre des discussions autour de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA)", ajoute la Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.

La participation du secteur privé africain est également au menu des discussions à Addis-Abeba. Il est invité à plus de mobilisations pour plus d’investissement et à des dons en vue de la réalisation des objectifs climats.