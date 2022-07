Variole du singe : pas de vaccins pour l'Afrique malgré les décès

L'Afrique n'a toujours pas reçu une seule dose du vaccin contre la variole du singe, alors qu'elle est le seul continent à avoir enregistré des décès dus à cette maladie qui vient d'être déclarée urgence mondiale.

"Faisons parvenir les vaccins sur le continent", s'exclame Ahmed Ogwell, directeur par intérim des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, lors d'un point de presse hebdomadaire. Il a décrit une situation où le continent africain, qui compte 1,3 milliard d'habitants, est à nouveau laissé pour compte en matière d'accès aux doses, comme lors de la pandémie de Covid-19.

Il y a moins d'une semaine, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la variole du singe était une situation "extraordinaire" qualifiée d**'urgence sanitaire mondiale**. À ce jour, plus de 20 000 cas ont été signalés dans 77 pays. Plus de 2 100 cas de variole du singe ont été enregistrés dans 11 pays africains et 75 personnes sont décédées, a indiqué le directeur du CDC Afrique.

Bien que la variole du singe soit établie depuis des décennies dans certaines régions d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, elle n'était pas connue pour déclencher de grandes épidémies au-delà du continent ou pour se propager largement parmi les gens jusqu'en mai, lorsque les autorités ont détecté des dizaines d'épidémies en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs.

La course mondiale est désormais lancée pour obtenir des doses de vaccin contre la variole du singe. La Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union européenne, a obtenu l'achat de 160 000 doses de vaccins contre cette maladie. Mercredi, les autorités sanitaires américaines ont déclaré que près de 800 000 doses de vaccin contre la variole du singe seraient bientôt disponibles pour la distribution après ce qu'elles ont décrit comme des semaines de retard.

Ces retards sont beaucoup plus prononcés sur le continent africain, où la maladie douloureuse est endémique dans certains pays depuis des années. Ahmed Ogwell indique que le CDC Afrique s'est engagé auprès de partenaires internationaux pour tenter d'obtenir des vaccins et, bien qu'il ait déclaré que de "bonnes nouvelles" étaient attendues dans les prochains jours, il ne "peut donner de délai".

Même les doses du vaccin antivariolique, qui a montré son efficacité contre la variole du singe, ne sont pas disponibles en Afrique. "Les solutions doivent être mondiales par nature", a-t-il dit, dans un avertissement à la communauté internationale. "Si nous ne sommes pas en sécurité, le reste du monde ne l'est pas non plus".

La pandémie de Covid-19 et la thésaurisation mondiale des doses de vaccin ont été un choc pour les dirigeants africains, qui se sont rapidement unis dans un effort sans précédent pour obtenir des doses et établir la production de davantage de vaccins sur le continent. Aujourd'hui, à leur grand désarroi, l'épidémie de variole du singe montre une fois de plus que les pays les plus riches du monde se dépêchent de protéger d'abord leur propre population.

L'OMS a déclaré qu'elle créait un mécanisme de partage des vaccins pour la protection contre la variole du singe, mais l'organisation a donné peu de détails, de sorte qu'il n'y a aucune garantie que les pays africains seront prioritaires. Aucun pays n'a encore accepté de partager des vaccins avec l'OMS.

Les responsables de l'OMS ont souligné que la variole du singe peut infecter toute personne en contact étroit avec un patient ou avec ses vêtements ou draps contaminés. Les chercheurs étudient encore le mode de propagation de la maladie, mais ils pensent qu'il s'agit principalement d'un contact étroit, de peau à peau, et d'un contact avec la literie et les vêtements ayant touché l'éruption cutanée ou les liquides organiques d'une personne infectée.

En Afrique, la variole du singe se transmet principalement à l'homme par des animaux sauvages infectés, comme les rongeurs, lors d'épidémies limitées qui n'ont généralement pas franchi les frontières. En Europe, en Amérique du Nord et ailleurs, cependant, la variole du singe se propage chez des personnes qui n'ont aucun lien avec des animaux ou des voyages récents en Afrique.

Aux États-Unis et en Europe, la grande majorité des infections sont survenues chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, bien que les responsables de la santé aient souligné que n'importe qui peut contracter le virus.