RDC : la vente de blocs pétroliers menace l'écosystème

Des sections d'une forêt tropicale tourbeuse renommée du bassin du Congo, qui joue un rôle crucial dans le système climatique de l'Afrique, sont mises aux enchères pour le pétrole et le gaz à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC).

Le gouvernement de la RDC va mettre aux enchères 30 blocs pétroliers et gaziers dans les tourbières de la Cuvette-Centrale, dans la forêt dubassin du Congo - la plus grande tourbière tropicale du monde. Les tourbières sont connues comme des "puits de carbone" car elles renferment d'immenses réserves de carbone qui sont libérées dans l'atmosphère lorsque l'écosystème est perturbé.

Certaines des zones, ou blocs, marquées pour l'exploitation pétrolière se trouvent dans la première zone de conservation emblématique de l'Afrique, le parc national des Virunga, créé en 1925 et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui abrite le dernier bastion des gorilles de montagne.

Le bassin du Congo couvre 530 millions d'hectares en Afrique centrale et représente 70% des terres forestières du continent. Il abrite plus d'un millier d'espèces d'oiseaux et plus de primates que tout autre endroit dans le monde, y compris les grands singes : gorilles, chimpanzés et bonobos. Les populations sont également menacées. Les membres des peuples Mbuti et Baka pourraient être déplacés ou expulsés.

Forages pétroliers

La décision du ministère des Hydrocarbures de la RDC a suscité la colère des écologistes et des défenseurs du climat, qui affirment que les forages pétroliers présentent des risques importants pour un continent déjà soumis à de rudes effets climatiques. Le Centre pour la recherche forestière internationale estime que le puits de carbone massif de la Cuvette-Centrale s'étend sur 145 000 km2 et affirme qu'il stocke l'équivalent de 20 ans d'émissions de carbone émises par les États-Unis.

Parmi les autres blocs que la RDC prévoit de mettre aux enchères, certains sont situés sur le lac Kivu, le lac Tanganyika, et un autre dans une région côtière le long de la région Albertine-Grabben, le côté occidental du système de la vallée du Rift d'Afrique de l'Est.

"Ce sont les derniers refuges de la biodiversité naturelle et nos derniers puits de carbone", déclare Ken Mwathe, de BirdLife International en Afrique. "Nous ne devons pas sacrifier ces précieux atouts naturels pour un développement préjudiciable".

Mise aux enchères

La vente aux enchères d'une partie de la forêt tropicale du bassin du Congo, qui représente 5% des forêts tropicales mondiales, intervient à peine une semaine après que l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a accueilli le premier congrès africain sur les zones protégées à Kigali, au Rwanda. Les participants ont décidé de renforcer la protection des principaux points chauds de la biodiversité en Afrique.

La RDC est l'une des 17 nations du monde classées comme "mégadiverses". En septembre 2021, lors de la réunion du Congrès mondial de la nature, en France, 137 résolutions baptisées "Manifeste de Marseille" ont souligné le rôle important que le bassin du Congo devrait jouer dans l'engagement mondial de protéger 30% de la Terre d'ici 2030.

L'année dernière, lors de laConférence des Nations unies sur le climat (COP26), une douzaine de donateurs, réunis dans la "Déclaration des leaders de Glasgow sur les forêts et l'utilisation des terres", se sont engagés à verser 1,5 milliard de dollars "pour travailler collectivement à l'arrêt et à l'inversion de la perte de forêts et de la dégradation des terres d'ici 2030".

L'éponge à carbone de la RDC est également menacée par l'exploitation forestière à grande échelle, l'expansion de l'agriculture et le détournement prévu des eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad, qui se réduit.