"Wakanda Forever", la suite de "Black Panther" dévoilée

La première bande-annonce du prochain film "Black Panther" Wakanda Forever" a été officiellement dévoilée.

La suite réunit presque tous les acteurs précédents dans l'un des thrillers les plus regardés au monde.

"C'est aussi tout ce que ce film est. Il est optimiste, parce que le changement fait partie de la vie. On ne peut pas arrêter certaines choses. Mais ensuite, il faut faire face au changement et ça peut faire mal. Ça peut être effrayant. Mais nous sommes là, nous racontons l'histoire et nous sommes très, très enthousiastes. Et je suis extrêmement fièrede faire partie cette histoire et de ce casting. Çan'a pas été facile tout le temps, mais la vie n'est pas facile.", a commenté l'actrice Florence Kasumba.

Le film très attendu, doit arriver dans les salles le 11 novembre et servir de conclusion à la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel.

Le réalisateur Ryan Coogler a rendu hommage à Chadwick Boseman, décédé en août 2020 :

"J'ai l'impression que c'était palpable chaque jour. Il n'est jamais parti. Nous avons ressenti sa présence et nous avons ressenti le manque de sa présence chaque jour. C'était un leader très puissant et doux il n'avait pas besoin de dire grand-chose pour que vous sachiez qu'il était le leader du film.

Et avec des gens comme ça, on les ressent beaucoup plus quand ils ne sont pas là. Et on a ressenti ça chaque jour, on a fait notre deuil ensemble. Chaque fois que nous avions des scènes où nous devions faire référence à lui en particulier, c'était très dur. Donc tout le tournage a été dur. Mais, vous savez, je suis vraiment fier de nous,d'avoir terminé ce film et de l'avoir fait à un moment où nous sommes tous collectivement, en deuil de tant de choses."

Sont également de retour, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke et Angela Bassett, mais pas Daniel Kaluuya, en raison d'un conflit de calendrier avec le tournage du film "Nope".