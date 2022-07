Le Rwanda veut extraire du gaz du lac Kivu

Le Rwanda étudie la possibilité d'utiliser le gaz du lac Kivu pour la cuisine, l'industrie et les véhicules. Le gaz de cuisine extrait de ce lac devrait commencer à être utilisé fin 2023. Le projet prévoit la construction d'une installation d'extraction de gaz en mer ainsi que d'usines de traitement et de compression du gaz à terre.

Cette alternative devrait permettre au pays de réduire ses importations de gaz et faire baisser les prix pour les ménages. Actuellement, au Rwanda, une bouteille de gaz de cuisine de 12 kilogrammes coûte en moyenne 18 dollars. L'entreprise Gasmeth qui a posé ses valises près du lac est en charge du projet.

Il va être construit en deux phases, la première phase sera composée d'un badge, l'endroit où nous nous trouvons maintenant sera l'endroit où le badge sera assemblé, et ensuite, il sera emmené là où le gaz sera extrait, ce qui est approximativement à 30-35 km d'ici. Après l'extraction du gaz, il passera par une série de vérification, de sorte que nous obtenions le gaz naturel qui est le gaz naturel comprimé dont nous avons besoin. Le gaz sera amené vers des pipelines, il proviendra en dessous du lac et sur la terre ferme a souligné Steven Manzi, Directeur de la construction Gasmeth.

L'accord de 400 millions de dollars entre le gouvernement rwandais et Gasmeth afin d'extraire et transformer le méthane du lac Kivu en gaz naturel comprimé a été signé en février 2019. Cependant, le projet a été retardé par divers facteurs, notamment l'apparition de la pandémie de covid 19.

Cela fait probablement deux ans que nous examinons les aspects du projet et que nous nous sommes engagés avec des investisseurs internationaux pour faire entrer de l'argent dans le pays.Malheureusement, le COVID a tout ralenti dans le monde, ce qui nous a mis en retard d'environ 12 mois.Mais nous allons de l'avant, nous avons commencé la construction, le financement est en grande partie là. Le projet devrait maintenant démarrer, et nous voulons voir et identifier les progrès physiques explique Stephen Tiernney président Directeur Général de Gasmeth.

La société Gasmeth a signé un contrat de concession de 25 ans avec le gouvernement rwandais pour extraire 40 millions de pieds cubes standard par jour de gaz naturel comprimé.