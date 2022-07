Des musiciens africains à la conquête de la Turquie

Ils viennent du Ghana, du Kenya, du Congo et du Nigeria, ces jeunes étudiants vivent en Turquie. Arrivés à Ankara pour leurs études, c'est la musique qui les unit désormais sur la scène. Une collaboration qui leur a permis de créer le groupe Highlife, un groupe avec lequel ils sillonnent les villes de la Turquie.

Emmanuel Quist, batteur du groupe, est étudiant en 4e année au département d'ingénierie aérospatiale à l'Université technique du Moyen-Orient (METU). J'ai 27 ans et j'étudie l'aérospatiale. Je suis ingénieur et aussi musicien. Nous allions à l'église en Turquie. Nous aimons beaucoup la musique. Nous nous sommes assis avec des amis à l'église et nous avons pensé "pourquoi ne pas former un groupe souligne-t-il.

Depuis leur création, le groupe participe à plusieurs festivals. Et pour se faire aimer du plus grand nombre, Highlife chante en turc, une langue apprise dans les rues et qui est devenue le moteur de leur succès. Le Kényan James Asenji Mwanje, étudiant en 4e année d'ingénierie est le saxophoniste et chanteur principal du groupe.

Pendant 6 mois, on a bien travaillé en studio, on a bien bossé en studio pendant 6 mois. Après cela, nous avons commencé à voyager, nous sommes allés partout à Kızılay, nous sommes allés dans des salles pour leur demander si nous pouvions jouer. . C'est comme ça que la première scène est arrivée explique-t-il.

Highlife fait du jazz, du blues, le groupe touche également des styles afro-latino et interprète de grands classiques turcs. Après avoir gagné le cœur des Turcs, le groupe Highlife compte entreprendre une tournée dans d'autres pays avec l'objectif de multiplier ses fans à travers le monde.