Les déplacés de la tempête tropicale Ana rentrent au Mozambique

Quelques mois après le passage de la tempête tropicale surnommée Ana, des victimes mozambicaines parties au Malawi peuvent commencer à rentrer dans leur pays. Selon les autorités, 1 600 familles mozambicaines réfugiées au Malawi ont déjà commencé vendredi 22 juillet à être transférées.

Fin janvier, Ana a balayé trois pays du Sud-est de l'Afrique soit le Mozambique, le Malawi et Madagascar tuant au total plus de 80 personnes.

Au Mozambique, l'ONU a décompté plus de 10 000 habitations détruites par la tempête. Et ce en plus des ponts, diverses infrastructures publiques, électriques et d'approvisionnements en eau endommagés par les fortes pluies.

En conséquence, plusieurs milliers de personnes ont traversé la frontière vers le Malawi.

Le porte-parole du département des affaires de gestion des catastrophes du Malawi a déclaré qu'environ 8 000 personnes devraient être rapatriées "dans les prochains jours".

Les autorités mozambicaines ont assuré que ces personnes seraient réinstallées dans des zones sûres du centre du Mozambique, et recevraient des denrées alimentaires et du matériel pour construire leurs abris.

Certains des réfugiés sont rapatriés par bateau, tandis que le gouvernement du Mozambique a envoyé trois bus pour cet exercice.