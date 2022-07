Nigeria : au moins 30 morts carbonisés dans un accident de la route

Au moins 30 personnes sont mortes carbonisées jeudi dans l'accident de deux bus et d'une voiture qui a fait également plusieurs blessés graves sur une route de l'État de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria.

Les trois véhicules se sont percutés dans le village de Hawan Mai Mashi, le long de l'autoroute de 400 km reliant la ville de Kano à la capitale Abuja, a déclaré Abdurrahman Yakasai, un responsable local de la sécurité routière.

"Les trois véhicules sont entrés en collision et ont pris feu, faisant 30 victimes parmi les passagers", a-t-il précisé. Plusieurs autres passagers, gravement blessés, ont été transférés dans l'hôpital le plus proche où ils sont actuellement soignés.

Selon les autorités, des excès de vitesse et une conduite imprudente sont à l'origine de cet accident meurtrier.

Les accidents de la route sont fréquents au Nigeria, pays le plus peuplé et principale économie d'Afrique. Les causes les plus courantes sont la conduite téméraire, la surcharge des véhicules et le mauvais état de la voirie.

L'état des routes s'est également détérioré ces dernières semaines à la suite de nombreux orages et d'inondations.

L'année dernière, le Nigeria a enregistré 10 637 accidents de la route qui ont fait 5 101 morts et 30 690 blessés, selon les chiffres de la commission de sécurité routière.