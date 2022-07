Le groupe ougandais "Brass for Africa" joue dans les Alpes suisses

Dans le village de Verbier dans les Alpes Suisse, l’été est synonyme de festivités.

Chaque saison depuis 30 ans, la commune accueille le Verbier festival qui met la musique classique et ses jeunes talents à l’honneur mais aussi tout un ensemble de concerts en plein air. Cette année c’est le groupe ougandais Brass for AFrica qui s’est produit dans ce cadre idyllique.

"Ce festival est juste magnifique et les gens apprécient nos performances et ils sont si accueillants et l'environnement est très beau. Nous sommes comme, dans c'est une nouvelle maison à dire et c'est juste très agréable". a déclaé Nabakooza Sumayya, membre du groupe.

Les musiciens de Brass for Africa sont venus à Verbier par amour pour la musique mais aussi pour leur pays et leur continent. Se produire à Verbier pendant le festival de musique est pour eux l’occasion de représenter à leur manière une partie des musiciens d’Afrique.

"Nous devons nous présenter et nous représentons l'Ouganda et l'Afrique en général, mais aussi les élèves à qui nous enseignons la musique et les compétences nécessaires à la vie courante et qui sont très, très inspirés par nous, et ils savent que leurs professeurs sont en Suisse et qu’ils font une chose merveilleuse pour les représenter. C'est juste incroyable." a ajouté Nabakooza Sumayya.

"Brass. Africa est une organisation à but non lucratif qui offre de la musique et des compétences de vie à plus de 2000 enfants et jeunes en Afrique, en Ouganda, au Rwanda et au Libéria. Donc nous avons de la musique, tous ceux qui ont joué ici, nous sommes des professeurs de musique et de compétences de vie et nous enseignons chaque semaine." a expliqué une musicienne du groupe.

Brass for Africa est une organisation caritative primée qui travaille notamment en partenariat avec plus de 20 organisations communautaires.

Le festival se déroule jusqu'au dimanche 31 juillet.