La santé des réfugiés et migrants au cœur d'un rapport de l'OMS

Un rapport de l'OMS dresse pour la première fois un panorama mondial de la santé des réfugiés et des migrants. L'Organisation met en évidence de profondes lacunes dans les données et les systèmes d’information sanitaire en ce qui les concerne. En effet, bien qu’il y ait pléthore de données et d’éléments probants, ceux-ci sont fragmentés et ne permettent pas de comparaisons entre les pays et dans le temps selon l'OMS.

Il est important de collecter des données sur la santé des réfugiés et des migrants, car cela n'a pas été fait auparavant, ou du moins pas de manière systématique. L'attitude du secteur de la santé consistait à prêter attention aux questions liées aux mouvements des réfugiés et des migrants uniquement dans le souci d'un éventuel effet secondaire représenté par la dimension sanitaire. Ainsi, la question de la santé n'a jamais été considérée comme un élément fondateur de la gestion des populations, a souligné Dr Santino Severoni, directeur du programme Santé et Migration à l'OMS.

Le rapport soutient que les travailleurs migrants qui ont de moins en moins recourent à des services de santé sont plus exposés aux risques d’accidents du travail, de lésions professionnelles et de problèmes de santé liés à leur emploi que leurs homologues non-migrants.

Ce qui ressort de manière assez importante, c'est le risque de maladies chroniques, ce que nous appelons les maladies non-transmissibles. Cela est dû principalement au changement de mode de vie et à l'exposition à des facteurs de risque, à des facteurs de santé mentale dus à la séparation et à l'isolement social, auxquels cette population est souvent confrontée, et à des maladies transmissibles dans un contexte de privation ajoute-il.

L'OMS plaide en faveur d’une action urgente et collective pour veiller à ce que ces populations puissent accéder à des services de santé et au logement. Par ailleurs, ce rapport prouve que les réfugiés et les migrants ne sont pas en moins de bonne santé que les populations d’accueil.