Kenya : Odinga se pose en “candidat du peuple”

La campagne pour la présidentielle se poursuit au Kenya. Raila Odinga a tenu une conférence de presse avec sa colistière, l’avocate de formation Martha Karua, qui a abordé l’un des thèmes phares de leur programme : la lutte contre la corruption.

"Je pense que la première étape dans la lutte contre la corruption est d'énoncer clairement nos intentions, ce que nous avons fait, en joignant le geste à la parole, ce qui convaincra ensuite les gens que nous sommes sérieux et les incitera à rejoindre la guerre contre la corruption", a-t-elle déclaré.

Quatre candidats sont en lice pour cette présidentielle. Mais le scrutin s'annonce comme un duel entre deux grands favoris : William Ruto, actuel vice-président et l'opposant historique Raila Odinga. Certains craignent d’éventuelles violences postélectorales, comme lors des précédentes élections.

" Si les gens voient que le processus est libre et équitable, après le jour du scrutin, après le décompte des voix et l'annonce des résultats, il ne devrait pas y avoir de crainte que la violence éclate", a déclaré Raila Odinga.

Raila Odinga, qui s’est toujours posé comme un politicien proche du peuple a reçu le soutien de son ancien rival, le président sortant Uhuru Kenyatta, qui après 2 mandats, ne peut plus se représenter.

"Au cours de ce processus, nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté et nous avons convenu que le pays était plus important que nous deux et que nous pouvions travailler ensemble pour rassembler et créer la paix afin que le pays puisse davantage se développer", a déclaré Raila Odinga.

Le 9 août auront lieu les élections présidentielles, législatives et locales. Des scrutins qui se déroulent à un moment où la plus grande économie d'Afrique de l'Est est confrontée à de graves difficultés économiques. Selon des sondages publiés au mois de mai, Raila Odinga serait en tête des intentions de vote devant William Ruto.