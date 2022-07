Présidentielle au Kenya : William Ruto confiant

C’est un William Ruto serein qui s’est confié à la presse à l’approche de la présidentielle du 9 août au Kenya. Jouant la carte de l’optimisme, le vice-président kényan a décidé de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

"Je sais qu'il existe des idées selon lesquelles, oh vous voyez, si vous mettez le président actuel et le chef actuel de l'opposition dans un même clan, ils deviennent inattaquables. Je vous dis que rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Le peuple kényan peut déjouer ce genre de réseau et prendre une décision éclairée. Et je suis très confiant dans le fait que je vais gagner cette élection", explique le candidat William Ruto.

Mais il lui faudra venir à bout de 4 autres candidats, dont Raila Ondinga soutenu par le président sortant. Du pain béni pour le scrutin estime William Ruto.

"Les défis arrivent toujours quand les gens commencent à à dire, l'élection a été volée, blablabla, et malheureusement pour mon concurrent cette fois-ci, il n'a personne à blâmer, parce que le soi-disant système et l'État profond sont de son côté. Donc je pense que nous aurons une élection pacifique.", souligne le Vice-président kényan.

L’acteur politique de 56 ans s’est aussi exprimé sur les thèmes de la campagne électorale. Des sujets sur les questions qui concernent les populations.

"Et si vous regardez ce scrutin, il y a des gens de différentes ethnies de chaque côté. Nous avons donc largement réussi à nous éloigner de la compétition habituelle autour des ethnies et de ce genre de choses pour nous diriger vers un espace où nous discutons de questions qui s'appliquent à tous les Kényans, le coût de la vie, l'économie, la création d'emplois.", a déclaré William Ruto.

Le candidat de l’Alliance démocratique unie succédera-t-il à Uhuru Kenyatta dont il est le vice-président ? Rendez-vous le 9 août.