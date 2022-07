Maroc : 7ème plainte enregistrée contre le français Jacques Bouthier

Une nouvelle plainte a été déposée contre le français Jacques Bouthier à Tanger au Maroc. Au total, 7 personnes ont porté plainte contre l'ancien PDG de l'assurance Vilavi et ses collaborateurs pour "traite d'êtres humains", "harcèlement sexuel", "attentat à la pudeur" et "violences verbales et morales". Depuis, les victimes dénoncent une campagne d'intimidation.

"Je veux seulement dire qu'après notre première conférence de presse, nous avons été soumis à une vague d'intimidation", a expliqué l'une des accusatrices de l'ex-PDG français. "Des personnes de l'autre camp s'adressaient aux médias pour nous insulter, a tel point qu'ils envoyaient des gens pour essayer de nous faire changer d'avis."

Les faits présumés se sont produits entre 2018 et avril 2022 dans la filiale marocaine de Tanger. Depuis le début de l'affaire, huit personnes - deux Français et six Marocains- ont été mis en examen. Six d'entres elles ont été placées en détention.

Le riche homme d'affaires Jacques Bouthier est incarcéré en France depuis le mois de mai pour des accusations de trafic de personne et viol sur mineur.