Afrique du Sud : Eskom annonce la fin des coupures d'électricité

Les coupures de courant devraient s'arrêter d'ici la fin de la semaine prochaine en Afrique du Sud. Après des semaines d'interruptions quotidiennes, le directeur général de la compagnie d'électricité Eskom Andre de Ruyter a annoncé lors d'une conférence de presse samedi que de nouvelles unités de production d'électricité allaient être mises en service.

L'intensité de ces délestages a diminué au fil des semaines, le réseau ayant réussi à remettre en fonctionnement certaines unités de production défectueuses.

La principale compagnie d'électricité sud-africaine a fait face à une intensification des coupures en raison d'un mouvement de grève au sein de l'entreprise. Mais les syndicats ont repris le travail le 5 juillet, après avoir obtenu une augmentation de 7 % et une aide au logement de la part d'Eskom.

Selon les économistes, chaque journée de coupure de courant coûte à l'Afrique du Sud près de 40 millions de dollars.

Après des années de mauvaise gestion et de corruption, le parc de centrales d'Eskom est vieillissant et tombe régulièrement en panne depuis plus de 10 ans. L'Afrique du Sud n'arrive pas à produire suffisamment d'énergie pour le pays et s'appuie largement sur l'exploitation du charbon pour fournir de l'électricité, 80 % de sa production étant issu de centrales à charbon. En avril, la compagnie avait prévenu qu'il fallait se préparer à vivre jusqu'à 101 jours de pannes d'électricité.