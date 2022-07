Libye : des coupures de courant plus longues et plus fréquentes

Les Libyens subissent des coupures de courant pouvant aller jusqu'à 18 heures par jour.

Mahmud Aguil a une maison confortable à Tripoli, la capitale de la Libye, mais les coupures de courant chroniques dans ce pays ravagé par la guerre et la chaleur torride de l'été l'obligent désormais à dormir dans son van climatisé.

"C'est ma chambre", dit l'homme de 48 ans en montrant le véhicule exigu, dont les sièges arrière ont été retirés pour faire de la place pour lui et ses deux jeunes enfants. "_Le matin, je me réveille avec un terrible mal de dos._C'est notre vie ces jours-ci" ajoute-t-il.

La population libyenne subit des coupures d'électricité pouvant aller jusqu'à 18 heures par jour, alors que son pays se trouve au sommet des plus grandes réserves pétrolières prouvées d'Afrique.

La colère de la population a débordé dans les rues au début du mois, lorsque des milliers de personnes ont manifesté en scandant "nous voulons que les lumières fonctionnent" dans la capitale et à Benghazi, la deuxième ville du pays. Les manifestants ont incendié et saccagé la Chambre des représentants, basée dans la ville orientale de Tobrouk, ainsi que d'autres bâtiments officiels, tandis que des manifestants masqués ont brûlé des pneus et bloqué des routes à Tripoli.

"Même lorsque nous avons de l'électricité, elle est très faible - juste assez pour garder les lumières allumées", a déclaré Aguil, qui travaille pour un groupe de nettoyage de munitions non explosées.

La crise de l'électricité n'est que la dernière épreuve en date pour les Libyens après une décennie d'insécurité, de pénuries de carburant, d'infrastructures en ruine et de malheurs économiques depuis qu'un soulèvement soutenu par l'OTAN en 2011 a renversé et tué Moamer Kadhafi.

Tout a un problème

L'un des murs de la maison d'Aguil est criblé d'impacts de balles, témoignant de la violence qui a ravagé à plusieurs reprises le pays d'Afrique du Nord.

"Nous avons des problèmes avec tout : le secteur de la santé, l'éducation, les routes sont terribles", dit-il. "Nous n'avons rien."

Sous Kadhafi, la Libye s'enorgueillissait d'un généreux État-providence financé par les revenus du pétrole. Mais cet État a lui aussi été victime du conflit et de la division du pays, avec du carburant dilapidé, des infrastructures endommagées ou délabrées et des blocages paralysants des installations pétrolières.

Une grande partie des sept millions d'habitants de la Libye se sont tournés vers des générateurs d'électricité peu fiables, gourmands en gaz et polluants.

Les modèles plus fiables coûtent environ 5 000 dollars à ceux qui peuvent se les offrir.

"Merci à notre gouvernement", a déclaré M. Aguil avec amertume.

Les autorités basées à Tripoli ont cherché à apaiser la colère de la population face aux coupures de courant, admettant qu'elles avaient sous-estimé le problème. Le Premier ministre par intérim, Abdulhamid Dbeibah, a déclaré que trois centrales électriques allaient ouvrir ce mois-ci, deux dans l'ouest et une dans l'est.

L'État est absent

M. Dbeibah est à la tête d'une administration basée à l'ouest, tandis que l'ancien ministre de l'intérieur, M. Fathi Bashagha, bénéficie du soutien du parlement basé à Tobrouk et de l'homme fort de l'armée, M. Khalifa Haftar.

Les partisans du camp de l'est ont restreint la production des principales installations pétrolières au cours des derniers mois afin de faire pression sur Dbeibah pour qu'il transfère le pouvoir à Bashagha. Le blocus a également réduit la quantité de carburant disponible pour les centrales électriques, aggravant ainsi les pénuries d'électricité.

Assis avec son fils gravement handicapé à Benghazi, berceau du soulèvement de 2011 contre les 42 ans de règne de Kadhafi, Ahmed Hejjaji dit se sentir impuissant.

Le matériel médical de son enfant de quatre ans a besoin d'électricité, et les coupures de courant perturbent son traitement. Les autorités "doivent nous garantir l'accès à l'électricité", a déclaré le père de 42 ans.

Selon M. Hejjaji, les défis quotidiens sont sans fin. Avant la fête musulmane de l'Aïd al-Ahda, il a déclaré : "_Je suis allé à la banque tôt pour retirer de l'argent, mais j'ai fait la queue jusqu'à 15 heures._Pourquoi ? Parce que l'État est absent".