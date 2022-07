Côte d'Ivoire : Ouattara reçoit Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo

C’est la matérialisation d’une volonté exprimée lors du dialogue politique organisé en début d’année en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara reçoit ce jeudi Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Au menu des échanges entre le président ivoirien et ses prédécesseurs, la préparation des élections prévue l’année prochaine et la présidentielle de 2025.

Cette rencontre tripartite vise en réalité à faire avancer le processus de réconciliation dans le pays qui a tant souffert des affres de la crise post-électorale de 210-2011 et de 2020. Le sort des acteurs politiques arrêtés pendant ces périodes troubles sera aussi sans nul doute sur la table.

Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se retrouvent, une décennie après leur dernière rencontre. Les trois leaders de la vie politique ivoirienne de ces 20 dernières années, parleront-ils de transmission du témoin à la nouvelle génération à quelques années de la présidentielle ?

Quelle place, réserveront-ils à cette soif de justice exprimée par des Ivoiriens de divers horizons, victimes des différentes crises politiques ? Les supputations vont bon train à Abidjan. Alors que l’actualité récente pourrait pourquoi pas aussi s’inviter dans les échanges, notamment, le sort des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali.