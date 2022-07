Afrique du Sud : l’enquête se poursuit après les fusillades dans deux bars

En Afrique du Sud, la police poursuit son enquête après les fusillades survenues dans deux bars ce week-end. Au total 19 morts et au moins huit personnes dans un état critique, selon la police.

Deux fusillades dans des bars en Afrique du Sud, où les assaillants semblent avoir tiré au hasard sur la clientèle, ont fait 19 morts dans la nuit de samedi à dimanche, selon un décompte de police.

À Soweto, près de Johannesburg, quinze jeunes gens, dont deux femmes, ont été tués lorsque plusieurs assaillants ont tiré avec des armes de gros calibre sur la foule "qui s'amusait", tandis qu'à Pietermaritzburg, quatre personnes attablées ont été tuées par des hommes qui ont ouvert le feu indistinctement.

Le mode opératoire similaire intrigue les enquêteurs, même si les fusillades sont fréquentes en Afrique du Sud, l'un des pays les plus violents au monde, nourries par la violence des gangs et l'alcool.

"Nous ne pouvons permettre que de violents criminels nous terrorisent de la sorte", a affirmé le président Cyril Ramaphosa dans un communiqué. Ces morts violentes sont "inacceptables et inquiétantes", a-t-il ajouté en présentant ses condoléances aux familles.

À Soweto, au sud-ouest de la capitale économique sud-africaine, la police a été appelée dans la nuit, peu après minuit. "Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé douze personnes mortes, blessées par balles", a précisé Nonhlanhla Kubheka, une responsable locale de la police.

Une dizaine de blessés ont été transportés à l'hôpital et trois d'entre eux y sont décédés peu après être arrivés, a-t-elle indiqué. Les victimes sont jeunes, âgées de 19 à 35 ans.

Les assaillants "sont arrivés et ont tiré sur les gens qui s'amusaient", a raconté Mme Kubheka, du commissariat d'Orlando, le quartier où le drame s'est déroulé.

"Selon des témoins, ils ont tiré au hasard" avant de repartir dans une camionnette blanche, a confirmé à Elias Mawela, le chef régional de la police.

"Il n'y a eu aucune provocation, les gens se détendaient, certains jouaient au billard", a raconté à l'AFP Faith Mazibuko, élu provinciale chargée de la sécurité.

Le nombre de douilles retrouvées à terre "laisse penser que nous sommes en présence de plusieurs tireurs et qu'ils se sont servis de fusils d'assaut AK-47", a encore précisé M. Mawela.

"Abattus au hasard"

Des centaines de voisins, sidérés et sous le choc, sont restés massés derrière les cordons de police. Seule une petite pancarte annonçant les prix de la bière était visible devant l'établissement. Des proches en pleurs ont été pris en charge par les policiers.

Dans le township de Sweetwaters, près de Pietermaritzburg, la fusillade a éclaté samedi vers 20h30 (18h30 GMT) dans un bar, faisant quatre morts et huit blessés, selon la porte-parole local de la police Nqobile Gwala.

"Des gens buvaient un verre et une voiture s'est garée devant" le bar à la devanture noire, a-t-elle expliqué dans un communiqué. "Deux hommes ont sauté de la voiture, sont entrés et ont ouvert le feu indistinctement sur les clients".

Douze personnes ont été touchées par balles. Deux sont mortes sur place et deux un peu plus tard à l'hôpital, selon elle. Les morts ont entre 30 et 45 ans.

Selon le maire Mzimkhulu Thebola, tout est allé très vite. Pas de vol, aucune conversation ou bagarre. Mais l'élu, en doudoune aux couleurs de l'ANC, le parti historique au pouvoir, relativise: "Chaque semaine, nous apprenons que des gens ont été abattus au hasard".

Le bistrot, à une vingtaine de kilomètres du centre de Pietermaritzburg, se trouve dans une zone semi-rurale, près d'une station de lavage de voitures et d'un magasin d'alcool, selon un journaliste de l'AFP.

Ces attaques interviennent un an après les pires violences que le pays ait connues depuis la fin de l'apartheid, déclenchées par l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, condamné pour outrage à la justice et poursuivi pour des faits graves de corruption.