Kenya : le charbon fait son grand retour en raison du prix du gaz

Avec la hausse des prix mondiaux, le coût d'achat du gaz devient insupportable pour de nombreux Kényans et la recherche d'alternatives conduit certains d'entre eux dans les forêts, à la recherche de charbon de bois.

Le charbon de bois, une forme amorphe de carbone obtenue lorsque le bois est brûlé dans un minimum d'oxygène, s'avère être l'alternative la plus facile , mais aussi la plus dommageable.

En Afrique subsaharienne, les arbres indigènes, tels que l'acacia, fournissent du charbon de bois de haute qualité qui se vend à un bon prix sur le marché.

Les populations locales voisines des forêts du gouvernement se livrent à l'abattage et au brûlage illégaux de forêts protégées pour se procurer des revenus, tandis que les consommateurs des foyers ruraux, des villes et des agglomérations recherchent un combustible de substitution pour amortir le gaz de cuisson, dont le prix est élevé.

Kevin Kyovi, 27 ans, habitant de Kisasi dans le comté de Kitui, se réveille tôt le matin avec un panga et une hache. Il abat au moins deux acacias adultes et, au bout de deux jours, il a fabriqué plus de 15 sacs de charbon de bois avec un seul four.

Avec une augmentation du prix du charbon de bois de 400 à 700 shillings kenyans (3,39-5,94 USD), Kyovi affirme que les affaires sont en plein essor depuis que les prix du carburant et du gaz ont commencé à monter en flèche.

"Depuis que les prix du gaz de cuisine ont commencé à augmenter, la demande de charbon de bois est en hausse", dit-il.

L'une des clientes de Kyovi, Caroline Mwaniki, n'a pas eu le choix. Cette jeune femme d'une vingtaine d'années, mère d'un enfant, raconte qu'elle a dû passer d'une grosse bouteille de gaz à une plus petite et que les coûts ne s'additionnent toujours pas.

"Je suis donc allée acheter cette petite bouteille pour voir si elle pouvait sauver ma situation. Mais soudain, j'ai remarqué qu'il y avait aussi une augmentation. J'ai donc décidé d'opter pour le charbon de bois", explique-t-elle.

La décision de Mwaniki s'est directement traduite par une perte d'activité pour le vendeur de gaz de cuisson Justus Thitu. Ce dernier a été contraint de réduire ses activités de près de 90 %.

"J'avais l'habitude de stocker 50 cylindres de 12 kilos et 50 cylindres de 6 kilos, mais je n'ai plus que 2 cylindres de 12 kilos et 8 cylindres de 6 kilos. Donc, si les affaires continuent ainsi, je finirai par fermer et perdre ma source de revenus", dit-il.

Le prix d'une bouteille de 12 kilos est passé de 1 600 shillings kenyans (13,57 dollars américains) en 2021 à 3 000 shillings kenyans (25,44 dollars américains) cette année, soit plus du double.

Pour Thitu, les options pour rester en activité pourraient signifier une forme d'illégalité - soit fermer, soit vendre du charbon de bois.

Au Kenya, la vente commerciale de charbon de bois entraîne des amendes punitives.

"De nombreux clients ont décidé qu'au lieu d'utiliser le gaz, ils optent pour le charbon de bois. Je me demande donc s'il faut abandonner le commerce du gaz et commencer à vendre du charbon de bois, dont le gouvernement a interdit la vente, en particulier dans notre comté, la facture du charbon de bois est très lourde, vous ne pouvez pas stocker de charbon de bois dans un magasin. Et même ce commerce du charbon de bois signifie que vous coupez des arbres indigènes et cela conduit à la déforestation", explique Thitu.

Exploitation forestière incontrôlée

Aujourd'hui, l'exploitation forestière incontrôlée s'ajoutant au raz-de-marée du changement climatique, le danger imminent auquel sont confrontés les arbres indigènes pourrait même être l'extinction.

Victor Boiyo, expert en gouvernance et gestion de l'environnement à l'université Nazarene, attribue la faible adoption du gaz de cuisine à la politique de prix du gouvernement kenyan.

"Les prix des produits pétroliers et du GPL sont montés en flèche. Et cela a de loin et largement affecté le choix du combustible utilisé, en particulier dans les zones rurales du Kenya. En conséquence, de nombreux ménages ont abandonné l'utilisation du GPL et se remettent à brûler du carburant et du charbon de bois", explique-t-il.

Des études ont montré que la production de charbon de bois est l'un des principaux facteurs de déforestation et de dégradation des forêts dans la Zambie voisine.

Les méthodes traditionnelles de fabrication du charbon de bois entraînent de fortes émissions de carbone et consomment des ressources en bois. Comme la cible tombe principalement sur des arbres indigènes, la perte de biodiversité menace l'existence des animaux et des autres plantes qui en dépendent.

"Nous pourrions être en train de vivre l'une des pires catastrophes en ce qui concerne la destruction de nos forêts et de nos habitats, et par conséquent, nous pourrions ne pas être en mesure d'atteindre nos objectifs en matière de lutte contre le changement climatique", avertit M. Boiyo.

Les économistes mettent en garde contre de nouvelles augmentations du prix du gaz tout au long de l'année, qui toucheront les consommateurs déjà confrontés à la hausse des prix de l'alimentation, de l'électricité et des transports. L'impact le plus important sera ressenti par les pauvres, qui sont déjà confrontés à des difficultés économiques.