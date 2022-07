Marc Christian Kaboré '' empêché '' de répondre à une invitation ?

Manifestation vendredi devant la maison de Roch Marc Christian Kaboré. But de la manœuvre, demander à l’ex-président de ne pas prendre part à la rencontre sur la recherche de la paix au Burkina Faso, organisée par le Colonel Paul-Henri Damiba le chef de la transition militaire, son tombeur, réunion qui devait connaître aussi la participation de l’ex-président Blaise Compaoré. Roch Marc Christian Kaboré a donc décidé d’écouter la voix de ses partisans.

"Ce matin, me préparant donc pour aller à la réunion, je me suis retrouvé dans la situation où devant la porte, il y avait des personnes qui étaient mobilisées et exigeant que je n'aille pas à cette rencontre.", a expliqué l’ex-président. Avant d’ajouter : "Le principe n'est pas que l'on ne veut pas participer à une telle ou telle réunion mais je pense que ce qui nous a été opposé comme difficulté c'était la question judiciaire de ce point de vue vous avez vu toute la polémique qui a enflé sur le respect de la constitution, la séparation des pouvoirs, la nécessité donc que les condamnations soient suivies d’exécution, ainsi de suite, ainsi de suite."

La rencontre a finalement eu lieu sans Roch Marc Christian Kaboré. Le colonel Paul-Henri Damiba s'est exprimé aux côtés des anciens chefs d'État Jean-Baptiste Ouedraogo, qui a été en poste de 1982 à 1983, et Blaise Compaoré. Tant mieux pour les partisans de Marc Christian Kaboré qui pensent que les militaires ne parviennent pas à ramener la paix dans le pays.

"Nous ne voulons pas que notre président participe à cette réconciliation parce que ce n'est pas une bonne réconciliation. Une réconciliation sans justice ce n’est pas une réconciliation. Et les militaires quand ils prenaient le pouvoir par le coup d'Etat ce n'était pas ça leur mission. Leur mission c'est d'abord sur le front ce n'est pas à Ouagadougou dans les salons feutrés. Leur mission c'est d'aller combattre le terrorisme", a déclaré Adama Kamboné, entrepreneur burkinabé.

La présence de Blaise Compaoré dans le pays passe mal. L’ex-président ayant été condamné à vie dans le procès Sankara. Mais face aux terroristes, le chef de la transition a appelé à la cohésion.