Soudan : les militants pro-démocratie créent un Conseil révolutionnaire

Au Soudan, les militantes pro-démocraties s'organisent. Un conseil révolutionnaire contre le général Abdel Fattah al-Burhane, a été mis en place jeudi dans la capitale Khartoum. Il devrait compter 100 membres dont des représentants issus des comités de résistance, de partis politiques de syndicats et de mouvements refusant le gouvernement civil défendu par les militaires.

"Le conseil révolutionnaire permettra de regrouper les forces révolutionnaires sous les ordres d'une direction unifiée; d'organiser les sit-in, la désobéissance civile et les grèves et de diriger l'action politique en élaborant une charte politique unifiée à partir de la charte proposée par les comités de résistance et les autres organisations de la force révolutionnaire a expliqué Manal Siam, coordinatrice pro-démocratie.

Pendant ce temps dans la capitale, les manifestants maintiennent la pression ; multipliant les sit-in devant le quartier général de l'armée et dans plusieurs villes du pays en espérant obtenir le départ des militaires. Ces derniers jours, les affrontements entre policiers et militants a fait des morts.

En début de semaine, le général Abdel Fattah Burhan a proposé de laisser les civils former un gouvernement quant aux militaires, ils continueraient à jouer un rôle dans la politique soudanaise via un Conseil suprême des forces armées. Mais le Conseil révolutionnaire nouvellement créé refuse cette offre.