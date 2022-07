Kenya : la pêche au thon menacée par la surpêche des navires étrangers

Les pêcheurs de la côte kényane affirment que les changement climatiques, la surpêche pratiquée par les grands navires étrangers et le manque d'autres possibilités d'emploi pour les communautés côtières vident l'océan Indien de ses stocks de thon albacore.

"Le thon est principalement pêché par des gens qui ont des engins de pêche perfectionnés", explique Chapoka Mohammed, un pêcheur qui a plus de vingt ans d'expérience.

Il est l'un des nombreux pêcheurs artisanaux de Shimoni, une ville côtière animée située à 82 kilomètres au sud de Mombasa, parsemée de boutres, de pirogues, de canots à balancier et de skiffs ancrés sur le site de débarquement de la plage.

Des dizaines de poissonniers, de transformateurs et de commerçants s'alignent sur le rivage en attendant le retour des pêcheurs. Ils affirment que le réchauffement des eaux dû au changement climatique a forcé les espèces de thon à modifier leurs schémas de migration, ce qui rend la pêche plus difficile pour les pêcheurs locaux.

Les stocks de poissons ont également diminué en raison de l'absence de pêche durable par les grands navires. Le chenal de Shimoni, qui était autrefois un lieu de prédilection pour le thon, bénéficie des moussons du nord et du sud-est, qui peuvent donner lieu à des prises importantes, selon les données conservées par le service des pêches du Kenya. Mais la mousson actuelle n'a pas été tendre avec beaucoup d'entre eux.

Le thon à nageoires jaunes en particulier, qui atteint des prix compétitifs sur le marché, est "très rentable s'il est pêché en quantités suffisantes", déclare Leonard Loka, un poissonnier du marché de Majengo à Mombasa.

Selon les pêcheurs expérimentés, les gros navires, le nombre croissant de jeunes hommes qui optent pour la pêche artisanale en raison du manque d'emplois de cols blancs et d'opportunités d'éducation supérieure, ainsi que le changement climatique, réduisent les moyens de subsistance.

Le pêcheur de Vanga, Kassim Abdalla Zingizi, ajoute que la plupart des pêcheurs artisanaux n'ont pas les compétences, les connaissances et le soutien financier nécessaires pour rivaliser avec les grands navires étrangers, principalement en provenance d'Europe et d'Asie, qui déploient des technologies de suivi par satellite pour repérer les différents bancs de thon dans tout l'océan Indien.

"Les chalutiers peuvent attraper beaucoup de thon albacore car ils peuvent accéder à l'habitat du poisson. Nous ne pouvons attraper le poisson qu'une fois que les chalutiers ont déjà fait leurs prises" dit-il.

Will McCallum, responsable des océans au sein du groupe environnemental Greenpeace, rejette une partie de la responsabilité sur les dispositifs de concentration de poissons, qui capturent souvent de jeunes albacores en tant que prises accessoires.

"Cela a un impact énorme sur la population de thon albacore dans l'océan Indien, ce qui a encore une fois un impact dévastateur ou potentiellement dévastateur sur les communautés côtières qui en dépendent", explique M. McCallum.

Selon le service des pêches du Kenya, le gouvernement kenyan met actuellement en œuvre une stratégie économique visant à atténuer les effets du changement climatique sur les moyens de subsistance des habitants de la côte africaine, à renforcer les compétences des pêcheurs artisanaux et à promouvoir des pratiques de pêche plus durables.

Les subventions accordées aux grandes pêcheries, longtemps accusées d'être à l'origine de pratiques de pêche destructrices, figurent en bonne place dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce depuis plus de dix ans, sans qu'aucune solution ne soit trouvée.

Règlement le secteur

Au début de l'année, la Commission des thons de l'océan Indien, qui est responsable de la réglementation du thon dans la région, a été critiquée pour ne pas avoir mis en œuvre, lors de sa réunion annuelle, des mesures visant à protéger plusieurs espèces de thon de la surpêche.

Après que les limites de capture de deux espèces de thon ont été dépassées entre 2018 et 2020, les groupes de conservation ont fustigé la commission du thon pour ce qu'ils ont appelé une "décennie d'échec" qui a laissé les stocks de thon "de plus en plus en péril". Le Fonds mondial pour la nature a appelé à un boycott mondial du thon albacore.

Le gouvernement des Maldives, qui avait proposé sans succès aux membres de la commission de réduire leurs captures de 22 % à partir de 2020, s'est dit "extrêmement déçu" par l'issue de la réunion.

La commission des pêches a également décidé de tenir deux sessions extraordinaires dans un avenir proche afin de résoudre les problèmes liés aux stocks d'albacore, la première étant prévue pour le début de 2023. Mais la commission a également adopté une résolution historique visant à étudier les effets du changement climatique sur les stocks de thon de la région, saluée comme l'un des succès de la conférence.

Victor Boiyo, expert en gouvernance et gestion de l'environnement à l'université Nazarene du Kenya, estime qu'il est nécessaire de réglementer correctement la pêche au thon albacore.

"Nous pêchons de manière à leur donner le temps de se reproduire et de continuer à jouer leur rôle de prédateur supérieur, ce qui permet de maintenir l'équilibre de l'écosystème marin et de soutenir les objectifs commerciaux tout en veillant à ce que nos écosystèmes soient bien protégés."

Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la variabilité du climat a entraîné une réduction des stocks marins, notamment une redistribution, un déplacement des stocks de poissons des régions de basse à haute latitude, un blanchiment des coraux et un risque accru de conflit.