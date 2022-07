Crise alimentaire : 30 millions de personnes en souffrance au Sahel

L'objectif d'éradiquer la faim dans le monde s'éloigne dangereusement selon cinq agences internationales, qui dressent un sombre tableau pour 2021.

Au cours de cette année, entre 700 et 830 millions de personnes ont été touchées par la faim, soit environ 9,8% de la population mondiale soit 150 millions de plus qu'en 2019.

"Nous avons également constaté que l'extrême pauvreté et les inégalités avaient considérablement augmenté, nous avons perdu l'équivalent d'une décennie en terme de réduction de l'extrême pauvreté", indique Maximo Torrero, de l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l'agriculture. "Et bien sûr, tous les indicateurs de nutrition ne vont pas dans le bon sens." s'est-il inquiété.

La situation est particulièrement alarmante en Afrique sub-saharienne, dans la région du Sahel où 30 millions de personnes se trouvent dans une situation de crise alimentaire ou dans la région de la corne de l’Afrique qui vit la pire sécheresse de l'histoire contemporaine.

D'après les projections, d'ici 2030, environ 670 millions d'humains devraient toujours souffrir de la faim.

Et l'ONG Oxfam précise que ce manque de nourriture n'est pas dû à un déficit global de production agricole, mais plutôt à un système alimentaire mondial profondément inégal et déséquilibré.

La pandémie, les conflits armés et les catastrophe climatiques amplifient ce phénomène.