Bénin: les attaques terroristes alimentent un climat de peur

La première attaque des djihadistes sur le sol béninois a eu lieu ici à Porga dans la zone du parc national de la Pendjari. C’était en décembre 2021. Deux militaires et un assaillant y ont perdu la vie. Ensuite, la prise d’assaut des commissariats de Monsey et de Dassari avec d’autres localités toujours dans le nord a provoqué des pertes en vies humaines tant dans le rang des forces de défense et de sécurité que des civils. Vu la gravité des actes posés par les terroristes, le gouvernement béninois a sa politique de défense du territoire et de la sécurité des populations.

L’armée béninoise est suffisamment outillée pour parer çà tous les fléaux qui peuvent venir perturber la quiétude des Béninois. Je dirai à la population béninoise qu’elle n’a pas de crainte à se faire explique Alain Fortunet Nouatin, Ministre béninois de la défense

Robin est président d’une association de consommateurs au Bénin. Ce défenseur des droits du citoyen dénonce le climat de peur qui s'installe dans le quotidien de la population alors que dans le même temps les attaques semblent devenir récurrentes . Pour lui c'est la liberté du Béninois qui se trouve menacée .

Cela empêche le consommateur d’avoir d’abord la sécurité psychique parce que nous sommes dans la peur constante. On ne sait pas quand on va frapper, on ne sait pas où on va frapper, on ne sait plus là où vous êtes en sécurité lorsque vous vous déplacez. Vous avez de vous rendre dans des régions et vous n’osez pas. Vous avez besoin de faire du tourisme, d’aller dans certains parcs, sur certains sites touristiques, vous n’osez pas. Ça veut dire que nous ne sommes plus libres souligne Robin Accrombessi, Président de l’association ‘’ La Voix des consommateurs’’.

Suite aux premières attaques terroristes, une base militaire a été installée dans le nord du pays pour renforcer la sécurité des biens et des personnes. De plus, le gouvernement du Bénin a mis en garde mercredi contre les tentatives de groupes armés "terroristes" de recruter de nouveaux membres au sein de la population.