L'Égypte inaugure une nouvelle ligne de métro construite avec la Chine

La phase d'essai du premier système de transport léger sur rail (TLR) électrifié d'Égypte a débuté ce dimanche.Le président Abdel Fattah al-Sissi et l’ambassadeur de Chine en Egypte, étaient tous deux présents à la cérémonie d’inauguration.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a effectué le premier trajet sur le TLR lors de la cérémonie d'inauguration, à laquelle ont également assisté le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly et l'ambassadeur de Chine en Égypte Liao Liqiang.

Cette nouvelle ligne de métro est le fruit d’une collaboration entre des entreprises chinoises et égyptiennes, dans le cadre d’un contrat signé en 2017. Le projet ferroviaire d’une valeur d’1,24 milliard de dollars, a pour but de rallier la nouvelle capitale administrative en construction aux districts environnants.

Selon le ministre égyptien des transports Kamel el-Wazir, la première phase du réseau comprend 22 trains et devrait transporter 360 000 passagers par jour.

Le tracé comprend douze stations part de l'immense station centrale Adly Mansour, un centre de transport à l'est du Caire, et se termine à la nouvelle capitale administrative. Au total, le réseau devrait s'étendre sur une distance d'environ 103 kilomètres et desservir 19 stations.