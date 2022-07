Libye : les protestations se poursuivent à Tripoli

En Libye, le calme semblait être revenu à Tobrouk samedi matin après que des manifestants en colère contre le gouvernement ont pris d'assaut le siège du Parlement, saccagé ses bureaux et incendié une partie du bâtiment vendredi soir.

À Tobrouk, dans l'est du pays, un jour après que des manifestants ont pris d'assaut la Chambre des représentants, les habitants condamnent fermement ce qui s'est passé dans leur ville.

"Oui ces manifestants sont sous le seuil de pauvreté, ils n'ont pas d'argent et ne peuvent pas avoir une vie décente pas même de la nourriture. Nous les soutenons et soutenons leurs droits mais la manière dont ils ont fait bouger les choses hier" a déclaré Mohamad al-Obeidi, travailleur dans une entreprise privée à Tobrouk.

"_Ce qui s'est passé après le coucher du soleil, comme la destruction des biens publics, est considéré comme une honte pour la ville de Tobrou_k." ajoute Muftah al-Amid,un résident de Tobrouk théâtre des récentes protestations.^

Samedi, des manifestants se sont rassemblés à Tripoli et dans plusieurs villes de l'ouest de la Libye, bloquant des routes et mettant le feu à des pneus. Les manifestants, frustrés par des années de chaos et de division, ont appelé à la destitution de la classe politique actuelle et à la tenue d'élections.

Ils ont également protesté contre les conditions économiques désastreuses dans ce pays riche en pétrole, où les prix du carburant et du pain ont augmenté et où les coupures de courant sont monnaie courante.Les manifestations ont notamment eu lieu dans les quartiers de Wadi al-Rabi', au sud-est de Tripoli, et de Tajoura, à l'est, où se trouvent les deux principales sorties de la capitale.