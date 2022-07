Kenya : Raila Odinga en quête de voix dans sa ville natale

Raila Odinga, le candidat à l'élection présidentielle du Kenya, a fait campagne dans sa ville natale du comté de Bondo Siaya samedi.

L’ancien Premier ministre a réitéré à ses potentiels électeurs, qu'il fournira des fonds de soutien aux démunis en établissant entre autres un système éducatif gratuit.

"Il y a quatre ennemis contre lesquels les Kényans se battent : la mauvaise santé, l'ignorance, la pauvreté et la corruption. Et je vous ai donné ma parole que je me battrai avec acharnement pour vaincre ces quatre ennemis du Kenya. Avec la coalition Azimio, nous établirons une éducation gratuite de la maternelle à l'université et cela mettra fin à l'ignorance" a-t-il déclaré devant la foule.

Alors que le candidat semble déterminé à faire évoluer les choses une fois élu président, ses promesses électorales peinent à faire l'unanimité. Certains semblent plus préoccupés par le coût de ses déplacements et divers meetings.

"Si vous les observez, ils dépensent des millions, des milliards pour faire campagne, et une partie de cet argent a été volé au public. Et quand ils arrivent, ils vous disent qu'ils sont là pour l'homme ordinaire, l'homme ordinaire marche pieds nus, il n'a pas de quoi manger. Le coût de la vie a tellement augmenté que même les employés comme nous réclamons plus de moyens, mais ces gens-là utilisent beaucoup d'argent" précise Benard Ooko, résident de Siaya et partisan du parti Mouvement démocratique orange (ODM) fondé par Raila Odinga.

"Je ne suis pas content qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour louer des hélicoptères, les hélicoptères sont très chers. La location d'un hélico coûte environ deux mille USD par jour et ils ne participent qu'à deux ou trois rassemblements par jour et ils ont commencé leur campagne il y a quatre mois. Ils ont donc dépensé des milliards et des milliards de shillings. Et d'où vient cet argent ? Des contribuables" s’interroge Samuel Onyango Wala, partisan du parti ODM et résident de Siaya

Le pays d'Afrique de l'Est organisera des élections présidentielles et parlementaires le 9 août, dans l'ombre des scrutins précédents qui ont souvent été marqués par des violences ethniques. Avec sa population diversifiée et ses grands blocs électoraux ethniques, le Kenya a longtemps souffert de violences communautaires à motivation politique au moment des élections, notamment après le scrutin de 2007 qui a fait plus de 1 100 morts.