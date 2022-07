RDC : le Liputa Fashion Show, un défilé de mode pour le vivre-ensemble

Des designers, mannequins et artistes de la République démocratique du Congo et d'autres pays africains ont présenté leurs créations jeudi soir à Goma lors de la 8ème édition du Liputa Fashion Show.

Cet événement destiné à promouvoir l'industrie de la mode sur le continent s'est déroulé dans l'est du Congo, où les conflits ont causé des morts et des déplacements massifs. Cette année plus que jamais, le défilé s'est concentré sur le soutien de la paix à travers la mode et les arts, visant à montrer que la région a beaucoup à offrir.

"Ce soir, nous avons présenté notre collection qui est la diversité des couleurs, et dans notre collection il y a différentes couleurs et ce sont des couleurs qui apportent de la joie et de l'espoir dans la vie de toutes ces personnes (victimes du conflit dans la région) qui ont tant souffert", a déclaré Stella Nitryca, qui avec Juliette Nitryca, a présenté leur collection "All of Us Creating".

En raison de la violence dans la région, les organisateurs craignaient que certaines personnes venant d'autres pays annulent leur participation. Cela n'a pas été le cas, a expliqué David Gulu, coordinateur du défilé de mode.

"Nous l'avons fait (le défilé de mode) pour montrer que, malgré la guerre et notre situation, nous vivons toujours ! Et la mode a aussi participé à sa manière pour la paix dans l'Est de la RDC et pour l'Afrique car notre événement prône le vivre ensemble", a-t-il dit, ajoutant que les gens continuent à travailler pour développer la région.

Des créateurs d'Afrique du Sud, du Sénégal, de la République centrafricaine et du Congo, ainsi que des mannequins et des musiciens d'autres pays, ont assisté au défilé, tous porteurs d'un message d'espoir et de force.

"Les Blancs ont apporté les barrières, les frontières, mais nous sommes un seul peuple, nous avons le même sang, la même couleur, nous sommes ensemble", a déclaré Olga Nganzi Samba-Panza, une créatrice de la République centrafricaine.

Les organisateurs espèrent préparer un événement plus important l'année prochaine avec la participation de plus de designers et d'artistes locaux et internationaux.